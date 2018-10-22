В московском регионе объявили «желтый уровень» погодной опасности
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного тумана. Такая погода считается потенциально опасной
Фото: news-factor.ru
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного тумана. Такая погода считается потенциально опасной.
«Желтый» уровень был введен с 21.00 воскресенья и будет действовать до утра понедельника. Предупреждение синоптиков действует на протяжении 12 часов, сообщает АГН «Москва».
Ночная температура в московском регионе опуститься до нуля градусов, а в Подмосковье - до минус 2 градусов.
Столичным автомобилистам рекомендовали быть внимательными на дороге в условиях тумана и соблюдать дистанцию.