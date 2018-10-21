Меню
Общество
Инструкция для туристов, выезжающих за границу
Общество
21 октября 10:44

Росгвардия возьмет под контроль граждан с разрешением на оружие

Росгвардия в связи с трагедией в Керчи выступила с инициативой ужесточения правил оборота оружия. Среди прочего, граждан с разрешением на оружие обяжут уведомлять правоохранительные органы о своих перемещениях

Росгвардия в связи с трагедией в Керчи выступила с инициативой ужесточения правил оборота оружия. Среди прочего, граждан с разрешением на оружие обяжут уведомлять правоохранительные органы о своих перемещениях.

Согласно подготовленному законопроекту, владельцы оружия будут обязаны уведомлять территориальные органы Росгвардии о своих перемещениях «в течение трех рабочих дней со дня прибытия». В силовом ведомстве уверены, что такая мера позволит властям лучше контролировать оборот оружия по стране.

Еще один пункт законопроекта касается выдачи разрешения на перевозку оружия воздушным путем на основании уставных документов авиаперевозчика без получения разрешительных документов Росгвардии. Граждане также смогут передавать свое оружие  сотрудникам подразделений транспортной безопасности для перевозки.

В свою очередь в Госдуме после бойни в керченском колледже также предложили ужесточить оборот оружия в стране. В частности, власти могут поднять возраст выдачи разрешения на оружие с 18 лет до 21 года, а также повысить ответственность медработников, которые выдают справки для будущих владельцев оружия.

Напомним, 17 октября студент 4-го курса политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков взорвал в учебном заведении самодельную бомбу и открыл стрельбу из ружья, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, более 60 пострадали. В ходе расследования выяснилось, что в сентября Влад Росляков получил разрешение на оружие и купил ружье. В октябре он приобрел 150 патронов к ружью, а через несколько дней устроил бойню.

Материалы по теме
Керченского стрелка Влада Рослякова похоронят отдельно от его жертв
Прокуратура проверит все учебные заведения Крыма после трагедии в керченском колледже
Родителей керченского стрелка оштрафуют за ненадлежащее воспитание
Сейчас на главной
Авторская колонка
«Синдром керченского стрелка»
После трагических событий 17 октября 2018 года в крымской Керчи многие ведущие российские эксперты вполне обоснованно сделали выводы о том, что Россия вступила в полосу страшной социальной эпидемии, главным определяющим признаком которой как раз и стал «Синдром керченского стрелка».
Комков Сергей
Горячие новости
Чрезвычайные госзакупки
Антикоррупционная организация Transparency International выявила нарушения законодательства при проведении госзакупок во время чрезвычайных ситуаций в 2017 году. Общая стоимость «чрезвычайных» госконтрактов составила более 23 млрд рублей, а нарушения обошлись бюджету в 1,7 млрд рублей
Горячие новости
Наголосовала
Председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина займет должность главы городского округа Красногорск вместо Радия Хабирова, который был назначен врио главы Башкортостана. В администрации МО тметил, что Хаймурзина в курсе основных городских проектов и сможет сразу включиться в работу
жилищное строительство
На ПИКе беспредела
27 октября в столице пройдет очередное судебное заседание о признании недействительными результатов работ по межеванию земельного участка под МКД. Ответчик: Департамент городского имущества г. Москвы, исполнитель – компания ПИК
Горячие новости
Инвестиции не пахнут
Власти Архангельской области, ранее согласившиеся утилизировать на своей территории мусор из Москвы в обмен на инвестиции, готовы рассмотреть предложения о ввозе отходов и из других регионов. Местные жители выступают против ввоза в область чужих отходов
Горячие новости
Власти США готовят персональные санкции против российских олигархов
Вашингтон счел успешным опыт с введением санкций против миллиардеров Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски и принял решение распространить персональные финансовые ограничения и на других российских олигархов
Авторская колонка
Ох, не люблю я, когда из людей пытаются сделать дураков
Прихожу я сегодня такая классная в Сбербанк, а там милая барышня так воодушевленно мне: - «Давайте мы Вам защиту от мошенников подключим? На все счета, все карты, вообще на все, устанавливается на год, стоит 1 161 руб. в год. Давайте? Отличная штука!»
Беляева Алина
Горячие новости
Кремль решил подкупить соперника Олега Кожемяко
Кремль предложил КПРФ «пакет предложений и гарантий» в обмен на отказ от участия Андрея Ищенко в борьбе за пост губернатора Приморья. Федеральный центр опасается, что коммунист Андрей Ищенко на выборах сможет одержать победу над врио главы региона Олегом Кожемяко
Горячие новости
Извинения законодательством не предусмотрены
Руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отказалось извиняться перед обвиняемым, который стал жертвой пыток со стороны сотрудников исправительного учреждения. В ведомстве заявили, что извинения «не предусмотрены»
Горячие новости
Комиссия «Роскосмоса» установила виновных в аварийном запуске ракеты «Союз-ФГ»
Комиссия «Роскосмоса» совместно с сотрудниками Следственного комитета установила потенциальных виновников аварии, которая произошла во время запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ»
Горячие новости
Любит - не любит
Владимир Путин признался, что до того как он стал президентом, он «не так уж и хорошо знал Россию». Глава государства пояснил, что раньше его работа была связана с международной деятельностью. «Ну я же почти 20 лет в разведке проработал», - напомнил Путин
Горячие новости
«Дуэль» состоится в любую погоду
Политик отметил, что глава Росгвардии должен был провести проверку по факту возможных нарушений при госзакупках, но вместо этого вызвал указавшего на это человека «подраться за гаражами»
Авторская колонка
Заметки узника «Матросской тишины»
Итак, приехав в «Матросскую тишину» в приятный солнечный августовский вечер, я увидел свежеокрашенные стены всех корпусов, заасфальтированный двор. Вечернее солнце скользящими лучами выгодно подчеркивало рельеф здания, и я удивленно оглядывался, пока на меня не прикрикнули конвоиры.
Шестун Александр
Горячие новости
Казанский «Рубин» отстранили от участия в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей
Эксперты УЕФА приняли решение об исключении казанского «Рубина» из следующего турнира под эгидой союза, если он квалифицируется туда по результатам выступлений в российском чемпионате
Горячие новости
Санкции не помешали российским олигархам стать еще богаче
Капитал десяти самых богатых россиян за минувший год увеличился на 10,8%. Эксперты агентства Bloomberg отметили, что ужесточение санкций против Москвы не помешали росту благосостояния российских олигархов.
Происшествия
Оборотная сторона «города-солнца»
Что-то неладное уже давно происходит в солнечном городе-курорте, который еще называют чуть не черноморской «криминальной столицей». Причем, говоря о криминале, мы имеем в виду не только бандитов с «большой дороги», но и людей из высоких кабинетов
банкротства
Не украдешь – не проживешь
Основатель «РУ-Энерджи Групп» Азад Бабаев направил в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа заявление о признании недействительными электронных торгов № РАД-94790 от 13.01.2017г. по продаже 22 буровых установок, принадлежащих должнику ООО «Сервисная буровая компания».
Горячие новости
Сбербанк и ВТБ создадут собственную региональную авиакомпанию
Банки с государственным участием планируют создать собственную авиакомпанию. Перевозчик будет выполнять только внутрироссийские рейсы. Сейчас правительство определяется состав акционеров будущего перевозчика