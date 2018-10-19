Власти Архангельской области в обмен на инвестиции готовы принимать мусор из Москвы и других городов
Власти Архангельской области, ранее согласившиеся утилизировать на своей территории мусор из Москвы в обмен на инвестиции, готовы рассмотреть предложения о ввозе отходов и из других регионов. Местные жители выступают против ввоза в область чужих отходов
Власти Архангельской области, ранее согласившиеся утилизировать на своей территории мусор из Москвы в обмен на инвестиции, готовы рассмотреть предложения о ввозе отходов и из других регионов. Местные жители выступают против ввоза в область чужих отходов и требуют проведения референдума по данному вопросу.
Губернатор региона Игорь Орлов сообщил РБК, что строящийся около железнодорожной станции Шиес одноименный экотехнопарк может быть использован не только Москвой, но и другими регионами.
Для реализации проекта по строительству экотехнопарка архангельские власти рассчитывают привлечь инвестиции в размере 10,5 млрд рублей. Основные средства обещали предоставить московские власти, поскольку для столицы проблема с хранением отходов стоит наиболее остро.
Согласно договоренности между Москвой и Архангельском, из столицы в течение 20 лет после открытия экотехнопарка будут вывозить 500 тысяч тонн бытовых отходов (6% от общего объема мусора в Москве). Мусор будут формировать в брикеты и доставлять по железной дороге.
Жители Архангельской области выступают против планов властей свозить в регион отходы из Москвы и других городов. С августа граждане проводят протестные акции и требуют проведения народного референдума.
Губернатор Игорь Орлов заявил, что акции протеста устраивают политические спекулянты и люди, которые не до конца понимают важность такого «перспективного проекта».