Алексей Навальный принял вызов на дуэль от Виктора Золотова
Политик отметил, что глава Росгвардии должен был провести проверку по факту возможных нарушений при госзакупках, но вместо этого вызвал указавшего на это человека «подраться за гаражами»
Оппозиционер Алексей Навальный ответил на видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова, в котором тот вызывал политика на дуэль. Вызов на дуэль последовал после расследования Фонда борьбы с коррупцией о госзакупках силового ведомства по завышенным ценам.
Алексей Навальный ответил на видеообращение Виктора Золотова только сейчас, поскольку 50 суток находился под арестом. В ответном обращении оппозиционер отметил, что реакция главы Росгвардии на расследование о вероятных коррупционных нарушениях в ведомстве в очередной раз дала ему понять, что страной управляют «не просто воры, но сумасшедшие». «Вы превращаете вместе с Путиным нашу страну в банановую республику», - заявил Навальный.
Политик отметил, что глава Росгвардии должен был провести проверку по факту возможных нарушений при госзакупках, но вместо этого вызвал указавшего на это человека «подраться за гаражами».
«Пока такие, как вы, сидят на должностях, у нас не будет ни высоких зарплат, ни технологического прорыва, ни высококачественной медицины, ни нормальных пенсий. Я не хочу, чтобы такие, как вы, правили моей страной. Вы своей некомпетентностью позорите Россию», - говорится в заявлении Алексея Навального.
Оппозиционер также заявил, что принимает вызов на дуэль от Золотова, но по праву вызванного на поединок, сам выбирает место и оружие. Навальный выбрал дуэль в формате в дебатов прямом эфире Первого канала «или любого другого федерального канала».