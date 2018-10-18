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18 октября 07:12

Бизнесмены-патриоты предложили сделать платным въезд в Москву

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к мэрии Москвы с предложением сделать платным въезд в столицу. Городские власти давно обсуждают вопрос о платном въезде в центр, но пока не решаются пойти на такой шаг

Фото: theins.ru

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к мэрии Москвы с предложением сделать платным въезд в столицу. Городские власти давно обсуждают вопрос о платном въезде в центр, но пока не решаются пойти на такой шаг.

Ассоциация «Аванти» предлагает не ограничиваться только лишь введением платного въезда в центр. Платить, по мнению предпринимателей, владельцы транспортных средств должны уже за пересечение МКАД. Данная инициатива аргументируется высокой загруженностью московских дорог.

Предприниматели предложили столичной мэрии установить гибкие тарифы в зависимости от конечной цели водителя. Так, за каждый въезд в зону от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК) предлагается взимать с владельцев личного транспорта по 50 рублей. Въезд в зону от ТТК и Садового кольца будет стоить уже 100 рублей, а в зону от Садового до Бульварного кольца - 200 рублей. Въезд в самый центр столицы обойдется в 300 рублей за один раз.

Бесплатно ездить по Москве смогут только транспортные средства специального назначения и общественный транспорт.

РИА Новости со ссылкой на письмо ассоциации предпринимателей сообщает, что платным предлагается сделать въезд для личного автотранспорта не только в Москве, но и других городах с населением свыше 5 млн человек.

Отметим, что идея платного въезда в центр Москвы давно обсуждается столичными чиновниками, однако мэр Сергей Собянин неоднократно заверял автомобилистов, что власти не будут переходить к столь радикальному методу решения проблемы загруженности дорог.

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