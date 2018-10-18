ЦИК поставил крест на проведении референдума по вопросу повышения пенсионного возраста
Центризбирком РФ отказался зарегистрировать объединенную инициативную группу, сформированную с целью проведения всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста
Центризбирком РФ отказался зарегистрировать объединенную инициативную группу, сформированную с целью проведения всероссийского референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста.
В ЦИК заявили, что не получили от инициативной группы ходатайства о регистрации. Представитель комиссии сообщил ТАСС, что обращение четырех отдельных инициативных групп, которые решили вынести на голосование вопрос в формулировке пятой группы, не может считаться заявлением на регистрацию.
На этом основании Центризбирком прекратил процедуру по реализации инициативы о проведении референдума по пяти ранее одобренным вопросам.
Напомним, в начале октября президент Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин – с 55 до 60 лет. Миллионы граждан выступают против пенсионной реформы и считают, что вопрос о повышении возраста выхода на пенсию должен решаться путем народного голосования.