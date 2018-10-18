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Общество
18 октября 00:02

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении выплат пассажирам такси в случае ДТП

Документ в четыре раза повышает размер страховой выплаты пассажирам такси в случае ДТП. Выплата увеличится с нынешних 500 тысяч рублей до 2 млн рублей

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав пассажиров такси. Документ в четыре раза повышает размер страховой выплаты пассажирам такси в случае ДТП. Выплата увеличится с нынешних 500 тысяч рублей до 2 млн рублей.

Законопроект распространяет систему обязательного страхования гражданской ответственности таксомоторных компаний перед своими клиентами.

Депутат Госдумы Сергей Жигарев отметил, что рынок такси активно развивается и все большее число граждан пользуются их услугами. В этой связи необходимо предусмотреть ответственность водителей такси перед своими пассажирами в случае аварии.

Авторы законопроекта отметили, что повышение размера страховой выплаты пассажиру такси повлечет за собой незначительное подорожание стоимости поездки.

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