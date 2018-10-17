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Общество
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
чиновники
Дмитрий Михайлов
17 октября 13:49

Не жизнь – а сплошные «макарошки»

Уже бывшая саратовская чиновница с годовым доходом в 2,3 млн. руб. заявила, что российские пенсионеры вполне могут прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц

Фото: Kprf-kchr.ru

Многие чиновники в России рассказывают об успехах в экономике и уверенности в завтрашнем дне, но на себя среднестатистические данные, ими же утвержденные, применять не хотят ... 

«Прожиточный минимум – вполне нормальная сумма, можно меню составить: только моложе, красивее и стройнее станешь, макароны-то дешевые». Так прилюдно сказала саратовская чиновница, но поставить на себе эксперимент и самой прожить месяц на этот минимум, отказалась. Статус министра не позволяет. Вернее, теперь уже не позволял…

Прибавка в 288 рублей

Недавно в Саратовской областной думе обсудили законопроект, изменяющий прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год. Документ подготовил губернатор Валерий Радаев. По предложению главы региона, прожиточный минимум увеличат на 288 рублей (на 3,6%) до 8278 рублей в месяц.

В поддержку документа выступила тогда еще министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова, пытавшаяся доказать собравшимся, что названная цифра реальная и соответствует росту цен.

При этом чиновница отметила, что, несмотря на то, что минимальные 8278 рублей – это ниже среднего показателя по стране, она настаивает на прибавке именно в 288 руб, а не в пятьсот, как предложил, например, депутат-коммунист Владимир Есипов. Причина проста – 288 руб. будут идти саратовским пенсионерам из федеральной казны. Все, что выше – из областной. То бишь, если прочитать между строк сказанное Соколовой, саратовские власти могут обрадовать своих пенсионеров прибавкой, не потратив на это ни копейки.

Зачем старикам много?

После заседания уже в пустом зале депутат Николай Бондаренко, предлагавший повышение даже на тысячу рублей, и госпожа Соколова принялись шумно спорить на тему – сколько денег нужно человеку, чтобы прожить месяц? И Соколова выдала фразу, уже ставшую печально знаменитой: «3,5 тысячи вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Николай Бондаренко настолько удивился данному заявлению, что предложил министру труда самой попробовать прожить на эти деньги. И та ответила, что сделает это легко, прожив на «макарошках» и фруктах.

Это кстати уже вторая за год «голодовка» госпожи Соколовой, с 2012-го занимавшей пост министра занятости, труда и миграции Саратовской области.

В мае этого года Соколова выступила с законопроектом о продлении объема потребительской корзины до 2020 года на уровне 2012 года. Но депутатов от КПРФ возмутило, что областное правительство предлагает поддержать размер корзины, где на еду предусмотрено чуть больше 3 тысяч рублей.

«А министр сможет прожить на 3 тысячи до 2020 года?» – поинтересовался тогда депутат-коммунист Александр Нараевский. «Я готова попробовать», – с серьезным видом ответила Соколова.

Готова? Будьте добры – министру вынесли корзину в подарочной упаковке, в которой находились четвертинка свежего огурца, пакетик с одной конфетой и печеньем, и кусочек мяса. По словам депутата Александра Анидалова – это именно те продукты, которые можно купить в течение недели, если жить на 3 тысячи рублей.

А ведь едва ли такие цифры вообще знакомы госпоже Соколовой. Глава министерства занятости, труда и миграции за прошлый год задекларировала доход в 2,3 млн рублей (в 2016 году – 1,8 млн рублей). Так же она владеет жилым домом 171,9 кв.м. и приусадебным участком 338 кв.м., и, согласно отчетности, пользуется еще и квартирой 46,5 кв.м. В общем, жить есть где. И главное – есть на что жить.

При этом, как теперь выясняется, что будучи министром труда и занятости Саратовской области, Наталья Соколова при зарплате 191 тысяча рублей в месяц дополнительно получала материальную помощь от государства.

Центр журналистских расследований «Медиаликс 64» выяснил, что Наталья Соколова получала эту матпомощь, как минимум, в течение четырех лет.

Согласно региональному законодательству, губернатор и министры могут рассчитывать на ежегодную материальную помощь «в двукратном размере денежного вознаграждения». Как министр, она могла дополнительно получать порядка 100 тысяч рублей.

Не по делам ее – а за слова…

Но самое главное в этой истории, это чем запомнилась чиновница на своем посту помимо скандальных высказываний? Не так давно выяснилось, что Саратовская область оказалась в числе худших регионов по количеству безработных граждан по итогам рейтинга в Приволжском федеральном округе.

Но министр труда, вместо того, чтобы проявить беспокойство, объяснила провальные цифры по безработице… неправильной статистикой. Применим другие методики опроса населения – и статистика будет в порядке, так можно было понять слова министра.

Госпожа Соколова так же стала известна тем, что в свое время поддерживала так называемую «либерализацию списка мужских профессий», согласно которой должен быть пересмотрен список специальностей, с вредными условиями труда, при выполнении которых запрещается использовать труд женщин.

По мнению Соколовой, сегодняшние производство и техника совершенствуются и, к примеру, современным трактором с кондиционером и звукоизоляцией вполне может управлять и женщина. Видимо, мало у нас чисто женских профессий. Жаль, что как с прожиточным минимумом, никто не предложил госпоже Соколовой поработать в каком-нибудь якобы модернизированном кузнечном или литейном цехе.

А еще министерство занятости, труда и миграции Саратовской области издало приказ, который мог позволить сотрудникам ведомства и подведомственных учреждений не отвечать на обращения по электронной почте, «если текст жалобы не позволяет определить ее суть».

Другими словами, если чиновник не понял (или сделал вид, что не понял), что от него хотят и на что или кого жалуются, он может не тратить время даже на банальную отписку.

Так что, каких-то реально славных дел в биографии саратовского министра труда мы не нашли. Да и говорить о ее работе теперь уже можно в прошедшем времени. После скандала с «макарошками» губернатор области Валерий Радаев уволил слишком говорливую чиновницу, заявив, что «пренебрежительное отношение» к жизненно важным темам со стороны главы министерства является недопустимым.

«К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», – сказал саратовский губернатор, дав всем понять, что можно работать плохо или совсем не работать, но рот открывать не в тему запрещено.

В общем-то, глава региона прав – тема злободневная, чиновники живут припеваючи и еще рассуждают на тему – как прожить на копейки всем остальным. Остается лишь надеяться на то, что столь резкий жест главы региона, уволившего высокопоставленную чиновницу без промедления, не сделан для отвода глаз – чтобы бросить «косточку» общественности. И что госпожа Соколова вскорости не окажется на другом «теплом местечке», возглавив какой-нибудь ГУП, МУП и т.д.

Конечно, хотя бы отчасти отыграть свою карьеру у бывшего министра труда шанс есть. Вот, например, выполнит она свое обещание прожить на 3 тысячи рублей в месяц, снимет про это «реалити» и выложит в какой-нибудь «Ютуб-канал» с полным осознанием того, как на самом деле живется людям за гранью бедности и новыми идеями – как эту бедность преодолеть.

Почему бы тогда человеку с опытом административной работы, но однажды оступившемуся, не попробовать применить свои таланты в правильном направлении. Ведь осознание своей нужности и полезности своего труда приходит не всегда сразу – а к кому-то, возможно, и после собственных ошибок и проколов. Главное ведь – сделать работу над этими ошибками и понять – насколько ты еще способен послужить обществу, региону, стране. Да просто людям. И про твои проколы со временем забудут. Кто бы что ни говорил – добрые и полезные дела помнятся дольше…

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