«Аэрофлот» прекратил продажу билетов по льготным тарифам на Дальний Восток и в Крым
Авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажу льготных билетов в Крым, Калининград и города Дальнего Востока. В компании объяснили приостановку продаж исчерпанием средств, предоставленных государством в качестве субсидий
Авиакомпания «Аэрофлот» прекратила продажу льготных билетов в Крым, Калининград и города Дальнего Востока. В компании объяснили приостановку продаж исчерпанием средств, предоставленных государством в качестве субсидий.
Продажа билетов по льготным тарифам прекращена как на рейсы «Аэрофлота», так и на рейсы дочерних компаний «Россия» и «Аврора», сообщает РБК.
В правительстве пока не отреагировали на остановку продаж билетов по льготным тарифам.
Продажа субсидируемых билетов в Симферополь, Калининград, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Владивосток и Якутск была начата в марте 2018 года. Авиабилеты по льготным тарифам могли приобрести граждане в возрасте до 23 лет, старше 60 лет, а также инвалиды.