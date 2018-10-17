Московские власти вслед за электробусами закупят автобусы-амфибии за сотни миллионов рублей
Правительство Москвы потратит сотни миллионов рублей из городского бюджета на покупку автобусов, которые смогут перемещаться не только по дорогам, но и по воде. Дорогостоящий и «инновационный» транспорт, впрочем, может не оправдать ожиданий, так же как и электробусы
Правительство Москвы потратит сотни миллионов рублей из городского бюджета на покупку автобусов, которые смогут перемещаться не только по дорогам, но и по воде. Дорогостоящий и «инновационный» транспорт, впрочем, может не оправдать ожиданий, так же как и электробусы.
Согласно проекту бюджета Москвы на 2019 год, на покупку и сервисное обслуживание автобусов-амфибий предусмотрено 325 млн рублей. В 2020-2021 гг. на эти цели зарезервировано около 100 млн рублей.
Автобусы-амфибии могут перемещаться как по дорогам, так и по Москва-реке. Аналогичный транспорт используется в Амстердаме, Гамбурге, Будапеште, Сан-Франциско и даже во Владивостоке.
В планах департамента транспорта Москвы также закупка десяти речных трамваев ледокольного класса, которые выйдут на маршрут Нижние Мневники - Киевский вокзал. Покупка и обслуживание судов обойдутся бюджету в 2019 году в 820 млн рублей, а в 2020-2021 годах - в 515 млн рублей ежегодно, сообщает «Интерфакс».
Напомним, столичные власти также планируют потратить миллиарды рублей на покупку электробусов, которые должны заменить троллейбусы. Пока Москва получила девять электробусов, но они постоянно ломаются на маршрутах. По словам экспертов-урбанистов, в морозы дорогостоящие электробусы могут повести себя совсем непредсказуемо.