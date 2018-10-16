РПЦ предупредила своих прихожан о невозможности паломничества на Афон
Паломничество на Афон стало недоступным в связи с разрывом отношений между Московским и Константинопольским патриархатами. Та же прихожане не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата
Русская православная церковь (РПЦ) уведомила своих прихожан о том, что теперь они не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон. Паломничество на Афон стало недоступным для них в связи с разрывом отношений между Московским и Константинопольским патриархатами.
Пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла Александр Волков напомнил, что Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата «со всеми вытекающими отсюда последствиями», сообщает ТАСС.
До изменения ситуации прихожане РПЦ не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата.
Ранее Священный синод РПЦ в Минске принял решение о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Это стало ответом РПЦ на решение Константинополя предоставить автокефалию украинской церкви.