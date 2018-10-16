Нам нужны честные и принципиальные
Простая история
Парень весной в личку написал: «У меня очень важный вопрос. Прошу совета». Я говорю: «Пиши!» Он отвечает: «Слишком серьезно, лично только могу сказать». Говорю: «Ок, приходи на пробежку».
Пришёл, серьезный такой молодой парняга, и говорит: «У меня сложная ситуация, я работаю в банке и нас всех гонят на выборы голосовать за Путина, мобилизация жесточайшая, вплоть до увольнения, а я не хочу за Путина голосовать! Но я на хорошей должности, у меня профильное образование и у меня хорошая зарплата...».
Ну, я ему начал проговаривать осторожную скороговорку, типа, в кабинке ты один и никто не узнает, за кого ты голосовал... И он вдруг решительно меня остановил: «Нет. Я не собираюсь кривить душой, не хочу врать, вилять и прятаться!»
Мне даже неловко стало, что я предложил ему недостойный выход и я с легким сердцем сказал: «Уходи». А он, видимо, уже готов был и ему нужно было, чтобы прозвучало.
И вот, недавно, бегу по Плотинке, и парень сбоку пристраивается. Спрашивает на бегу: «Помните, я перед выборами рассказывал, что нас в банке гонят голосовать за Путина и Вас спрашивал, что мне делать?»
-Ага, говорю, - и как ты поступил?
- Как Вы и сказали, уволился.
- А сейчас где?
- Да устроился в другой банк, должность выше и зарплата больше.
- Ого! А как получилось?
- Резюме раскидал. Пригласили на собеседование, спросили, почему уволился с предыдущего места работы, я не стал врать и рассказал, как есть. Они попросили подождать, потом ко мне вышел управляющий, пригласил к себе и сказал, что меня возьмут.
Я говорю: «А Вас не смущает причина, по которой я уволился?» А управляющий говорит: «Это одна из причин, по которой мы тебя и берём. Нам нужны честные и принципиальные».