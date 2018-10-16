Россияне предпенсионного возраста пройдут курсы переобучения за счет государства
Министерство труда России разработало программу переобучения людей предпенсионного возраста. Курсы будут длиться три месяца, а обучающимся будут платить минимальную зарплату по региону
Министерство труда России разработало программу переобучения людей предпенсионного возраста (наступает для женщин в 55 лет, а для мужчин – в 60 лет). Курсы будут длиться три месяца, а обучающимся будут платить минимальную зарплату по региону.
По плану Минтруда, переобучение будет проходить в отрыве от основной работы «студента» предпенсионного возраста. Именно поэтому гражданам решено платить стипендию в размере регионального минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент, сообщает РБК.
Учеба будет оплачиваться государством. Каждый такой курс переобучения в среднем обойдется бюджету в 33 тысячи рублей. До 2024 года переобучение должны пройти не менее 450 тысяч человек.
Учебные курсы для пожилых граждан власти вводят в рамках их поддержки в связи с увеличением пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Ранее был принят закон о введении уголовной ответственности для работодателей за увольнение или отказ в приеме на работу гражданам предпенсионного возраста.