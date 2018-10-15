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15 октября 16:17

Президент наградил чиновников, на которых напали футболисты Кокорин и Мамаев

Владимир Путин подписал указ о награждении генерального директора ФГУП НАМИ и директора департамента Минпромторга. Оба чиновника, напомним, проходят потерпевшими по делу о драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении генерального директора ФГУП НАМИ Сергея Гайсина и директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Оба чиновника, напомним, проходят потерпевшими по делу о драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Согласно президентскому указу Денис Пак получил орден «За заслуги перед отечеством» II степени, а Сергей Гайсин - орден Александра Невского за «большой вклад в реализацию проекта „Единая модульная платформа“», сообщает «Медиазона».

ФГУМ НАМИ по заказу Минпромторга занимается реализацией проекта «Кортеж» по созданию отечественных машин для первых лиц государства.

Денис Пак и Сергей Гайсин проходят потерпевшими по уголовному делу, возбужденному в отношении известных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По версии следствия, 8 октября футболисты после празднования 10-летия дружбы избили водителя ведущей Первого канала, а затем в кафе напали на чиновников Минпромторга.  Сейчас спортсмены находятся под арестом.

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