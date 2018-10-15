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15 октября 13:59

Исследователя Amnesty International в Ингушетии похитили, избили и угрожали застрелить

Исследователь организации Amnesty International Олег Козловский во время командировки в Ингушетию был похищен неизвестными, избит и подвергнут «инсценировке собственной казни». Козловский прибыл в Магас для мониторинга с протестом местных жителей против обмена территориями с Чечней

Фото: rusvesna.su

Исследователь организации Amnesty International Олег Козловский во время командировки в Ингушетию был похищен неизвестными, избит и подвергнут «инсценировке собственной казни».

В  Amnesty International сообщили, что Олег Козловский 5 октября прибыл в Магас с целью мониторинга ситуации с многотысячным бессрочным протестом жителей Ингушетии против обмена территориями с соседней Чечней. Вечером следующего дня в гостиничный номер исследователя постучал неизвестный и пригласил его на встречу с одним из организаторов протеста.

Олег Козловский последовал с незнакомцем к автомобилю, а как только оказался в ней, то к нему подсели два человека в масках. Один из них ударил представителя Amnesty International и забрал его телефон. Похитители назвались сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии, но соответствующих удостоверений не показали.

Козловский в своем Twitter сообщил, что похитители привезли его в поле, раздели, сфотографировали, стали угрожать изнасиловать его и передать «кадыровцам». Исследователя избили, приставили пистолет к затылку и заявили, что застрелят, если он не согласится сотрудничать с ними и стать их информатором.

Сотрудник Amnesty International отказался сотрудничать с незнакомцами, после чего его вывезли в соседнюю Северную Осетию, отпустили около аэропорта и посоветовали никогда не приезжать в Ингушетию и «не писать про республику».

Глава Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс заявила, что организация подала заявление в правоохранительные органы. «Олег был похищен на виду у сотрудников отеля и в поле зрения камер видеонаблюдения в городе, который из-за протестов был просто наводнен полицейскими. Те, кто несет ответственность за эту трусливую атаку, должны быть незамедлительно найдены и преданы суду», - заявила правозащитница.

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