Президент разрешил ФСИН устанавливать спецсигналы на свой транспорт
Указом президента Федеральная служба исполнения наказаний включена в список ведомств, чей служебный транспорт можно оборудовать устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов
Президент Владимир Путин в понедельник, 15 октября, подписал указ, который разрешает устанавливать спецсигналы на автомобилях для перевозки заключенных (автозаки).
Указом президента Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) включена в список ведомств, чей служебный транспорт можно оборудовать устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов.
Сейчас сирены и проблесковые маячки могут использовать на своем транспорте пожарная охрана, полиция, скорая помощь, аварийно-спасательные службы, военная автоинспекция, военная полиция, Росгвардия, Следственный комитет.
Спецсигналы разрешены на автомобилях администрации президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации, Генпрокуратуры, Службы внешней разведки, ФСБ и ряда других государственных органов.