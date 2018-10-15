Госдума предложила запретить турфирмам организовывать паломнические туры
Депутаты подготовили законопроект, согласно которому организацией и проведением паломнических туров могут заниматься РПЦ, Центральное духовное управление мусульман и другие религиозные объединения
Российским турфирмам могут ограничить возможности для организации паломнических туров. С таким предложением выступили в комитете Госдумы по развитию гражданского общества.
Депутаты подготовили законопроект, согласно которому организацией и проведением паломнических туров могут заниматься Русская православная церковь (РПЦ), Центральное духовное управление мусульман и другие религиозные объединения.
«Случалось так, что поездка рекламируется как паломническая, с людей деньги собирают, где-то что-то не получается. А кто занимался? Туристическая фирма. Бывало даже, что и мошенники. А тень в итоге бросается на конфессии», - заявил один из авторов законопроекта Дмитрий Вяткин, слова которого приводит «Российская газета».
Парламентарию также не нравится, когда обычные турфирмы называют свои поездки «паломническими».
Представители туркомпаний выступили против нового законопроекта. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что между паломническим и культурно-познавательным туризмом очень тонкая грань. Он добавил, что по логике депутатов, поездки в Иерусалим должны организовывать только религиозные объединения.