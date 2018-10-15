Мэрия Белгорода отказала в проведении митинга против пенсионной реформы и разрешила акцию в ее поддержку
Мэрия Белгорода отказала сторонникам Алексея Навального в согласовании акции против повышения пенсионного возраста. Отказ чиновники мотивировали тем, что площадка для проведения акции занята. Оказывается, власти разрешили провести сразу три акции в поддержку пенсионной реформы
Мэрия Белгорода отказала сторонникам Алексея Навального в согласовании акции против повышения пенсионного возраста. Отказ чиновники мотивировали тем, что площадка для проведения акции занята.
Белгородский юрист Евгений Соколов пытается согласовать протестную акцию уже в 31-й раз и всегда получает отказ. Он намерен подать на белгородские власти в Европейский суд по правам человека в связи с нарушением права на свободу собраний.
В мэрии Белгорода заявили стороннику Алексея Навального, что площадка под митинг против пенсионной реформы занята. Как выяснилось, городская администрация согласовала акции в поддержку повышения пенсионного возраста. 15 октября возле стелы «Город воинской славы» на Соборной площади, возле универмага «Маяк» и в сквере возле здания горадминистрации некий Егор Титов будет объяснять белгородцам важность повышения пенсионного возраста, сообщает «МБХ Медиа».
«Я считаю, что эти согласованные акции - фальшивка, которой власти прикрываются, чтобы помешать проведению пикетов оппозиции», - заявил юрист.