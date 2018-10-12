Водителям будут возвращать изъятые права после сдачи экзамена на знание ПДД
Российские власти ввели новое условия для возврата воительских прав автомобилисту, после их изъятия за нарушение ПДД. Теперь водитель сможет вернуть свои права только после оплаты всех автомобильных штрафов
Российские власти ввели новое условия для возврата воительских прав автомобилисту, после их изъятия за нарушение ПДД. Теперь водитель сможет вернуть свои права только после оплаты всех автомобильных штрафов.
Для получения своего водительского удостоверения гражданин должен предоставить документ об отсутствии задолженности по штрафам ГИБДД либо ждать, когда информация о платежах появится в государственной информационной системе.
Помимо этого, проштрафившемуся водителю придется заново сдать экзамен на знание правил дорожного движения. В отдельных случаях водителю также придется пройти медицинское освидетельствование.