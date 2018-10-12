Генпрокуратуру попросили проверить все «коуч-центры» на предмет мошенничества
Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку всех действующих в стране «коуч-центров» на предмет мошенничества. Поводом для проверки стал тренинг американского бизнес-тренера Тони Роббинса в Москве
Депутат Законодательного Собрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести проверку всех действующих в стране «коуч-центров» на предмет мошенничества. Поводом для проверки стал тренинг американского бизнес-тренера Тони Роббинса в Москве, билеты на который стоили от 30 до 500 тысяч рублей.
Владимир Петров просит генпрокуратуру проверить деятельность различных «коуч-центров» и организаций «личностного роста» «с целью недопущения с их стороны любых мошеннических действий, наносящих вред благополучию и здоровью граждан страны», сообщает РИА Новости.
Сам депутат сравнил коучей и тренеров по личностному росту с колдунами и целителями, которые в 90-е годы собирали полные залы наивных граждан.
Семинар Тони Роббинса состоялся в Москве в начале сентября. Стоимость самого дешевого билета на мероприятие составила 30 тысяч рублей, а самого дорогого – 500 тысяч рублей.
Несколько участников семинара оказались недовольны тем, как прошло мероприятие, и потребовали от организаторов вернуть деньги за билеты, а также выплатить им компенсацию за нанесенный моральный вред.