Павла Мамаева и Александра Кокорина задержали на 48 часов
Правоохранительные органы задержали футболистов после допроса. Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Побои», но затем переквалифицировали на статью «Хулиганство»
Правоохранительные органы задержали известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина после допроса по делу об избиении трех человек в Москве. Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Побои», но затем переквалифицировали его на более жесткую статью «Хулиганство».
В пресс-службе Главного следственного управления ГУ МВД по Москве подтвердили информацию о задержании футболистов. Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны на 48 часов для предъявления обвинения. Будет ли следствие ходатайствовать об аресте спортсменов, не сообщается.
Футболисты должны были явиться на допрос в полицию 10 октября до 18.00. Павел Мамаев прибыл к следователям вовремя, а его товарищ опоздал на 1,5 часа. За это время полиция могла объявить Кокорина в федеральный розыск.
Футболистов подозревают в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой около гостиницы «Пекин», а также в избиении двух чиновников в кофейне на Большой Никитской улице. Пострадавшими оказались глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.
В связи с инцидентом руководство ФК «Краснодар» подало заявление в Палату по разрешению споров РПЛ о расторжении контракта с Павлом Мамаевым. В петербургском «Зените» заявили, что также рассматривают вопрос о разрыве контракта с Александром Кокориным.
В случае если Мамаев и Кокорин станут свободными агентами, их могут пригласить в ФК «Урал». Об этом сообщил президент футбольного клуба Григорий Иванов.