Меню
Общество
Как извлечь выгоду от покупки заграничной недвижимости
Общество
11 октября 00:02

Павла Мамаева и Александра Кокорина задержали на 48 часов

Правоохранительные органы задержали футболистов после допроса. Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Побои», но затем переквалифицировали на статью «Хулиганство»

Фото: sport-press.site

Правоохранительные органы задержали известных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина после допроса по делу об избиении трех человек в Москве. Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Побои», но затем переквалифицировали его на более жесткую статью «Хулиганство».

В пресс-службе Главного следственного управления ГУ МВД по Москве подтвердили информацию о задержании футболистов. Александр Кокорин и Павел Мамаев задержаны на 48 часов для предъявления обвинения. Будет ли следствие ходатайствовать об аресте спортсменов, не сообщается.

Футболисты должны были явиться на допрос в полицию 10 октября до 18.00. Павел Мамаев прибыл к следователям вовремя, а его товарищ опоздал на 1,5 часа. За это время полиция могла объявить Кокорина в федеральный розыск.

Футболистов подозревают в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой около гостиницы «Пекин», а также в избиении двух чиновников в кофейне на Большой Никитской улице. Пострадавшими оказались глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин.

В связи с инцидентом руководство ФК «Краснодар» подало заявление в Палату по разрешению споров РПЛ о расторжении контракта с Павлом Мамаевым. В петербургском «Зените» заявили, что также рассматривают вопрос о разрыве контракта с Александром Кокориным.

В случае если Мамаев и Кокорин станут свободными агентами, их могут пригласить в ФК «Урал». Об этом сообщил президент футбольного клуба Григорий Иванов.

Материалы по теме
Футболиста Александра Кокорина могут объявить в розыск из-за неявки на допрос
Делом футболистов Кокорина и Мамаева займется главное следственное управление
Боссы ФК «Краснодар» подали ходатайство о расторжении контракта с Павлом Мамаевым
Сейчас на главной
Горячие новости
Британские спецслужбы установили личность третьего участника покушения на Сергея Скрипаля
Третий подозреваемым в отравлении может оказаться 45-летний Сергей Федотов. По данным британских спецслужб он три раза ездил в Лондон и посещал Чехию вместе двумя другими подозреваемыми
Горячие новости
Богатые тоже не платят
Компания «Мосэнергосбыт» подала в суд на супругу миллиардера Олега Дерипаски Полину, которая задолжала крупную сумму за электричество. Энергетики пытаются взыскать с жены олигарха задолженность за 2017 год в размере 500 тысяч рублей
Горячие новости
«Единая Россия» поменяет руководителей региональных отделений из-за неудачных выборов
Секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак заявил, что одной из причин неудачи на региональных выборах стала недоработка представителей местных отделений и штабов
Горячие новости
Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки
Мэр Москвы Сергей Собянин в разгар своей предвыборной кампании в начале сентября открыл новый парк для технических видов спорта в районе Печатники который, как выяснилось, до сих пор не достроен
Горячие новости
Роспотребнадзор закрыл 63 ресторана сети «Суши WOK» за нарушение санитарных норм
В июле этого года несколько человек подхватили сальмонеллез после употребления суши и роллов в ресторанах «Суши WOK». Роспотребнадзор провел масштабную проверку ресторанов сети, в ходе которой были выявлены грубые нарушения санитарных норм
Горячие новости
Власти Дагестана будут дарить смартфоны самым активным доносчикам
Министерство связи республики Дагестан объявило вознаграждение за донос властям о случаях экстремизма в интернете. Самых активных доносчиков за содействие правоохранительным органам наградят смартфонами
образование
ПМФИ: разрушение или созидание?
Минобрнауки ежегодно публикуются результаты мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования. Если сравнить показатели в 2014-м году и за 2017-й, то снижение заметно по четырем из семи показателей
Горячие новости
Кремль ищет способы не допустить коммуниста Андрея Ищенко на выборы главы Приморья
Кремль обеспокоен тем, что сейчас рейтинг коммуниста Андрея Ищенко в два раза выше рейтинга нового врио главы Приморского края Олега Кожемяко
Горячие новости
Российские власти снизят НДС на фрукты до 10 процентов
Президент Владимир Путин поддержал инициативу по снижению НДС на фрукты до 10%. Сейчас ставка налога на добавленную стоимость составляет 18%, но в 2019 году она будет повышена до 20%
Горячие новости
В аэропорту Якутска пассажирский самолет выкатился за полосу
В аэропорту Якутска пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У лайнера надломилась передняя стойка шасси, в результате чего он «лег на брюхо»
Горячие новости
Боссы ФК «Краснодар» подали ходатайство о расторжении контракта с Павлом Мамаевым
Руководство футбольного клуба «Краснодар» направил в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза заявление о досрочном расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым
Горячие новости
Генпрокуратура обнаружила рост. Коррупции
Генеральная прокуратура зафиксировала рост нарушений антикоррупционного законодательства, которые совершают государственные служащие. При этом получение взятки – не самое популярное нарушение из них
Горячие новости
Coca-Cola в лидерах. Мусора
Активисты и волонтеры движений Breakfreefromplastic, а также Greenpeace составили список компаний, чья продукция больше других загрязняет окружающую среду. Экологи в 42 странах, в том числе и России, собирали с побережий морей, рек и водоемов пластиковый мусор
Авторская колонка
Битва: Демоны против Драконов
Драка чиновников со спортсменами. Две серии захватывающего зрелища. В первой серии выигрывают понятно спортсмены. Тренированные, выносливые, молодые, богатые и дерзкие. Жизнь удалась, есть деньги, десятки миллионов, слава и воспаленное высокомерие. Тщеславие разогретое любовью масс и женщин, но это источник, из которого никогда не напиться ...
Трунов Игорь
Горячие новости
Россияне задолжали банкам по ипотечным кредитам 63,7 млрд рублей
Российские граждане задолжали банкам по ипотечным кредитам 63,7 млрд рублей. По сравнению с данными прошлого года, объем просроченных кредитов вырос на 8,25%
Горячие новости
Доигрались
Правоохранительные органы задержали футболистов Александра Кокорина («Зенит») и Павла Мамаева («Краснодар») в рамках уголовного дела, возбужденного по факту потасовки в кофейне на Арбате. Известных спортсменов подозревают в нанесении побоев двум чиновникам и водителю телеведущей
Горячие новости
«Они уже никогда не сыграют за сборную»
Футбольный клуб «Краснодар» намерен досрочно расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым в связи с резонансной дракой в московской кофейне. Аналогичное решение собираются принять боссы петербургского «Зенита» в отношении футболиста Александра Кокорина
Горячие новости
Должников по алиментам лишат отсрочки от службы в армии
В Госдуме РФ предложили лишить должников по алиментам отсрочки от службы в армии. Речь идет об отсрочке, которая предусматривается законом для граждан призывного возраста с двумя и более детьми или беременной супругой