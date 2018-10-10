Роспотребнадзор закрыл 63 ресторана сети «Суши WOK» за нарушение санитарных норм
В июле этого года несколько человек подхватили сальмонеллез после употребления суши и роллов в ресторанах «Суши WOK». Роспотребнадзор провел масштабную проверку ресторанов сети, в ходе которой были выявлены грубые нарушения санитарных норм
Роспотребнадзор приостановил деятельность 63 ресторанов сети «Суши WOK» из-за нарушений санитарных норм. Всего у сети около 600 ресторанов в 100 городах России.
В июле этого года несколько человек подхватили сальмонеллез после употребления суши и роллов в ресторанах «Суши WOK». Роспотребнадзор провел масштабную проверку ресторанов сети, в ходе которой были выявлены грубые нарушения санитарных норм.
Сотрудники ведомства выявили отсутствие маркировочных ярлыков на инвентаре и продуктах, сопроводительной документации, нарушения правил хранения продуктов, а также случаи хранения продуктов с истекшим сроком годности. Сотрудники ресторанов сети работали без перчаток и без санитарной одежды.
Из 243 образцов продукции, протестированной в московском Центре гигиены и эпидемиологии, 143 не отвечали требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям, сообщает РБК.
Сеть «Суши WOK» оштрафована на 1,5 млн рублей.