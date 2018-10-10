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Общество
Король мусорных контрактов
Общество
10 октября 12:50

Власти Дагестана будут дарить смартфоны самым активным доносчикам об экстремизме в соцсетях

Министерство связи республики Дагестан объявило вознаграждение за донос властям о случаях экстремизма в интернете. Самых активных доносчиков за содействие правоохранительным органам наградят смартфонами

Министерство связи республики Дагестан объявило вознаграждение за донос властям о случаях экстремизма в интернете. Самых активных доносчиков за содействие правоохранительным органам наградят смартфонами.

Издание «Грани.ру» сообщает, что информация о вознаграждении за сообщение об экстремизме в интернете размещена на сайте «горячей линии», на которую собственно и принимаются соответствующие жалобы.

Пользователь должен заполнить специальную форму и направить ссылку на экстремистский материал, размещенный в интернете или соцсети. Далее  эксперты Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму проведут анализ данных публикаций.

Информация по «экстремистским» публикациям будет направляться в МВД или ФСБ России для решения о возбуждении дела.

Бдительных граждан, которые будут активнее других сообщать о фактах экстремизма в соцсетях, ждет награда в виде смартфонов Apple iPhone SE (32 Gb), Xaomi Redmi 5 (32 Gb) и  Xaomi Redmi 4A.

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