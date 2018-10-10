Власти Дагестана будут дарить смартфоны самым активным доносчикам об экстремизме в соцсетях
Министерство связи республики Дагестан объявило вознаграждение за донос властям о случаях экстремизма в интернете. Самых активных доносчиков за содействие правоохранительным органам наградят смартфонами
Министерство связи республики Дагестан объявило вознаграждение за донос властям о случаях экстремизма в интернете. Самых активных доносчиков за содействие правоохранительным органам наградят смартфонами.
Издание «Грани.ру» сообщает, что информация о вознаграждении за сообщение об экстремизме в интернете размещена на сайте «горячей линии», на которую собственно и принимаются соответствующие жалобы.
Пользователь должен заполнить специальную форму и направить ссылку на экстремистский материал, размещенный в интернете или соцсети. Далее эксперты Национального центра информационного противодействия терроризму и экстремизму проведут анализ данных публикаций.
Информация по «экстремистским» публикациям будет направляться в МВД или ФСБ России для решения о возбуждении дела.
Бдительных граждан, которые будут активнее других сообщать о фактах экстремизма в соцсетях, ждет награда в виде смартфонов Apple iPhone SE (32 Gb), Xaomi Redmi 5 (32 Gb) и Xaomi Redmi 4A.