ПМФИ: разрушение или созидание?
К каким показателям пришел за пять лет своего существования филиал Волгоградского медицинского университета в Пятигорске
Я, как бывший сотрудник Пятигорской фармакадемии, доктор фармацевтических наук, профессор, отдавший любимой академии более полувека, из них более 40 лет в должности заведующего кафедрой, автор нескольких фармацевтических учебников, теперь уже пять лет наблюдаю, как мой некогда уникальный вуз, развивается после присоединения его к Волгоградскому государственному медицинскому университету.
Как объясняли это в министерстве здравоохранения России тогда, в 2012-м, поводом для объединения двух вузов стала высокая «потребность в подготовке фармацевтических работников…. как стратегическая задача РФ с учетом реализуемых мероприятий федеральной целевой программы «Фарма – 2020».
Однако за прошедшие 5 лет после реорганизации успехи в развитии вуза неутешительны.
О развитии вуза в цифрах и фактах
С 2014-го года на сайте минобрнауки ежегодно публикуются результаты мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования. Если сравнить первые опубликованные показатели в 2014-м году (по итогам 2013 г.) и последние за 2017-й, то снижение заметно по четырем из семи показателей.
Снижены значения таких важных показателей, как «образовательная деятельность» с 71,99 в 2014 г. до 64,68 в 2017 г.
Стойкая тенденция снижения показателей замечена и в «Научно-исследовательской деятельности» - в 2014 г. на 16,53%, а уже в 2017 г. на 19,9%.
Стоит заметить, что после присоединения Пятигорской фармакадемии к ВолгГМУ в 2013 году последнему удалось попасть в рейтинг (RAEX)«100 лучших вузов России» с 75 позицией, хотя раньше ВолгГМУ никогда не попадал и в десятку лучших медицинских вузов России.
Сегодня кажется странным, что Пятигорский вуз объединяли с Волгоградским медом под программу «Фарма-2020», нацеленную на увеличение количества и повышение качества готовящихся специалистов-фармацевтов. На самом деле, некоторое увеличение количества студентов ПМФИ произошло из-за банального открытия новых специальностей, весьма далёких от фармации. Представленные в мониторингах данные лишь только свидетельствуют о том, что новые специальности не обеспечиваются в полном объеме образовательной деятельностью, если ее рост за отчетный период увеличился всего на 1%.
А открытие таких направлений как «Менеджмент», «Экономика» и «Юриспруденция» (по двум последним специальностям прием в 2018-и году уже не проводится) вообще идет в разрез с федеральной политикой по вузовскому образованию.
Точно такие же непрофильные специальности, «Менеджемент» и «Экономика и управление на предприятии», открытые в Алтайском государственном медицинском университете были лишены в 2016 году аккредитации.
Казалось бы, в ПМФИ открыты медицинские специальности - «Стоматология», «Лечебное дело» и «Специальное (дефектологическое) образование», но они также никак не способствуют решениям задач программы Фарма – 2020.
А вот востребованных специальностей по профилю химико-технологических наук открыто не было и не предполагается, при этом количество принятых студентов по специальности «Фармация», наоборот, все время снижается. Если в статусе Пятигорской государственной фармацевтической академии прием на специальность Фармация», составлял около 500 человек, то в настоящее время всего 295.
Справедливости ради, нужно отметить увеличение иностранных студентов. Правда, непонятно, как иностранные выпускники будут влиять на развитие российской фармацевтической отрасли? Но вот на количество мест в общежитии для российских студентов этот показатель влияние имеет, и не в пользу российских студентов.
Как же с такими результатами ожидать развития фармацевтического образовании и фармацевтической науки?
Жизнь грустная, зато зарплата смешная
Снижаются в ПМФИ и показатели заработной платы профессорско-педагогического состава, многие сотрудники переведены на неполные ставки. Если заработная плата ППС в 2014-м снижалась по сравнению с предыдущим годом всего на 8%, то в 2017-м этот показатель – врос до 19,9%. При этом снижение заработной платы преподавателей противоречит указам Президента страны Путина В.В. (Указы "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" и "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики")
В то же время заработная плата ректора головного вуза - ВолгГМУ Владимира Петрова неуклонно растет. В 2013 году В.И. Петров стал восьмым в стране ректором государственного вуза по уровню годового дохода (по его декларации о доходах 14 миллионов 410 тысяч 269 рублей.
К 2016 г. его доход продолжал расти – до 14 515 498 руб., но в 2016-м несколько снизился – до 13 миллионов. Зато в то же время ;резко возрос годовой доход его супруги, занимающей в этом же вузе должность заведующей непрофильной кафедрой, с почти полутора миллионов в 2015 году до пяти миллионов в 2016-м.
Необходимо заметить, что рост благосостояния семьи Петровых состоялся на фоне признания в 2013-м году ПМФИ (филиала ВолГМУ) неэффективным вузом, а в 2014 г. даже приостановки у него лицензии.
Изношенные кадры фармацевтической науки
Так же ухудшились показатели по научно-исследовательской деятельности вуза. К этому привело неэффективное использование кадров. После реорганизации в ПМФИ уменьшилась численности докторов фармацевтических наук - кто-то умер, кто-то вынужден был уволиться.
Примером неудачной кадровой политики может служить назначение (на должность заместителя директора по непрерывному образованию в вузе медико-фармацевтического направления) доктора педагогических наук, профессора Елены Говердовской. Тем более, что основным направлением деятельности факультета последипломного образования является повышение квалификации и профессиональная переподготовка провизоров и фармацевтов. Профессор-педагог Говердовская за последние годы опубликовала ряд статей с нарушением научной публикационной этики, некоторые из которых по этой причине редакцией уже отозваны.
К числу «достижений» фармацевтического вуза можно отнести и прекращение в сентябре прошлого года деятельности диссертационного совета Д 208.008.09 в Пятигорском медико-фармацевтическом институте. Председателем диссовета был директор института Всеволод Аджиенко. Диссовет принимал к защите докторские и кандидатские диссертации по специальностям отрасли фармацевтические науки:
- 14.04.01 – технология получения лекарств;
- 14.04.02 – фармацевтическая химия, фармакогнозия;
- 14.04.03 – организация фармацевтического дела.
Основанием к прекращению деятельности диссовета послужили отмены двух решений диссовета о присуждении ученой степени Григоряни Александру Селюку.
Эти диссертации были подготовлены и прошли внутреннюю апробацию на кафедре экономики и организации здравоохранения и фармации, руководит которой директор ПМФИ Аджиенко.
Всего за последний год лишились степени 5 соискателей, защитивших диссертации в этом диссовете: кроме уже упомянутых Э.Р. Григорян и А.А. Селюка научных степеней лишились Ю.М. Кищенко, Н.К. Рудь, Ю.В. Скоробогатова.
Практически во всех дисквалифицированных работах экспертный совет ВАКа по медико-биологическим и фармацевтическим наукам признал наличие некорректных заимствований и подлогов материалов исследования.
Имитация научной деятельности
Недобросовестность научных исследований проявляется и в некорректном заимствовании при написании научных статей сотрудников ПМФИ и головного вуза ВолгГМУ.
Редакция научного журнала «Современные проблемы науки и образования» на основании протокола Комиссии по публикационной этике журнала сняла со своего сайта за последнее время 6 статей сотрудников ПМФИ, в трех из которых соавтором числится директор вуза Всеволод Аджиенко.
Редакция научного журнала «Ремедиум» отозвала в сентябре прошлого года одну статью, где в числе соавторов всё тот же Аджиенко.
Редакция журнала «Естественные и технические науки» в январе нынешнего года ретрацировала (отозвала из публикации) 4 статьи «ученых» из ПМФИ.
Принято решение о ретракции одной статьи в журнале «Фармация» (в авторах опять руководитель вуза), две работы ретрацированы из журнала «Здоровье и образование в XXI веке».
Журнал «Курортная медицина» 26.01.2018 г. отозвал 3 публикации авторов, работающих на кафедре, возглавляемой Всеволодом Аджиенко. И даже журнал «Фармация и фармакология», где главным редактором числится шеф Аджиенко ректор ВолгГМУ В.И. Петров, принял решение о ретракции 2-х работ.
Журнал «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» ретрагировал статью Аджиенко и Говердовской.
В открытом доступе в сети интернет находятся все сведения о закрытии диссертационных советов, ретракции статей, а также об отмене решений диссертационных советов.
В 2016 году ПМФИ вошел в состав Северо-Кавказского медицинского образовательного кластера.
Только наука изменит мир
На минувшей неделе Нобелевскую премию присудили трем ученым, разработавшим новые методы борьбы с раком.
Оказалось, с этим методом давно знакомы и в России. Еще в 1989 году в российском журнале «Молекулярная биология» тоже вышла статья Ольги Миненковой, посвященная по сути тому же фаговому дисплею, удостоенному сегодня Нобелевки. Но на практические рельсы все вышло совсем не сразу. Да и саму статью долго не пропускали редакторы журнала, считая, что она лишена всякого смысла. Ольга Миненкова живет сейчас за рубежом. Кто знает, поддержали бы тогда ее исследования, и Нобелевская премия осталась бы в России.
Но у нас почему-то принято поддерживать таких «ученых», как Всеволод Аджиенко, выделять денежные средства на научную работу, которые неизвестно как тратятся, а сама научная работа оборачивается затем элементарным списыванием.
Мне кажется, что уже давно должно быть всем ясно, что присоединение Пятигорской фармакадемии к ВолгГМУ привело только к ухудшению образования и падению рейтинга образовательных учреждений в Ставропольском крае.
В это же время на территории края есть динамично развивающийся медицинский университет (СтГМУ). Можно только констатировать, что деятельность на территории Ставропольского края филиала ВолгГМУ мешает СтГМУ, из-за чего в последние годы там наблюдается некоторое падение показателя образовательной деятельности. А это прямой конфликт интересов. И в этой ситуации хотелось бы надеется, что у губернатора достаточно полномочий, чтобы вмешаться в эту ситуацию.
Автор - доктор фармацевтических наук, профессор, г.Пятигорск