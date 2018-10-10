В Генпрокуратуре сообщили о росте числа коррупционных нарушений в госорганах
Генеральная прокуратура зафиксировала рост нарушений антикоррупционного законодательства, которые совершают государственные служащие. При этом получение взятки – не самое популярное нарушение из них
Генеральная прокуратура зафиксировала рост нарушений антикоррупционного законодательства, которые совершают государственные служащие. При этом получение взятки – не самое популярное нарушение из них.
Представитель ведомства Александр Куренной сообщил, что большинство нарушений связаны с несоблюдением запретов или ограничений, установленных антикоррупционным законодательством, а также с несоответствие норм закона о доходах и расходах чиновников, а также их близких родственников.
В интервью телеканалу «Эфир» Александр Куренной заявил, что рост числа коррупционных нарушений объясняется более эффективной работой Госдумы и развитием цифровой сферы, благодаря чему у прокуратуры есть базы данных ФНС, Росреестра и т.д.