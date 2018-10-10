Экоактивисты назвали компании, чья продукция загрязняет окружающую среду
Активисты и волонтеры движений Breakfreefromplastic, а также Greenpeace составили список компаний, чья продукция больше других загрязняет окружающую среду. Экологи в 42 странах, в том числе и России, собирали с побережий морей, рек и водоемов пластиковый мусор
Активисты и волонтеры движений Breakfreefromplastic, а также Greenpeace составили список компаний, чья продукция больше других загрязняет окружающую среду. Экологи в 42 странах, в том числе и России, собирали с побережий морей, рек и водоемов пластиковый мусор и определяли, какими компаниями были выпущены ставшие мусором товары.
Экологи выяснили, что в большей степени побережья и природные территории загрязняет пластик бренда Coca-Cola. Эта компания также стала лидером по числу выброшенных бутылок в России. Далее в списке «загрязняющих» компаний следуют Pepsico, Heineken International и Mars Incorporated. Производителей 40% пластиковых упаковок установить не удалось.
Отметим, что в России волонтеры экологических движений проводили проверки на берегу Истринского водохранилища в Московской области, в Измайловском парке Москвы, на Финском заливе в Санкт-Петербурге в Уфе на берегу одноименной реки, сообщает «КоммерсантЪ».
Организация Greenpeace неоднократно выступала против продажи товаров в одноразовой неперерабатываемой упаковке, поскольку пластик разлагается сотни лет и загрязняет почву, воду и приводит к гибели животных.