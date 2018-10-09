«Диссернет» обнаружил нарушения почти во всех диссертациях экспертов Рособрнадзора
Сообщество «Диссернет» проверило научные работы экспертов Рособрнадзора и обнаружило во многих из них признаки плагиата. По мнению сообщество, данный факт еще больше подрывает доверие к проверкам и заключениям экспертов ведомства
Сообщество «Диссернет» проверило научные работы экспертов Рособрнадзора и обнаружило во многих из них признаки плагиата. По мнению сообщество, данный факт еще больше подрывает доверие к проверкам и заключениям экспертов ведомства.
Специалисты «Диссернета» проверили научные работы 224 экспертов и обнаружили в них многочисленные нарушения академической этики: плагиат в диссертациях, плагиат в научных статьях или участие в защите «токсичной» работы другого лица.
В докладе сообщества отмечается, что в диссертациях 48 экспертов Рособрнадзора обнаружены прямые некорректные заимствования. 23 эксперты выдали чужую диссертацию за свою, изменив объект исследования. Еще 22 эксперта принимали участие в защите фальшивых кандидатских и докторских диссертаций, сообщает «КоммерсантЪ».
Напомним, что эксперты Рособрнадзора среди прочего отвечают за лицензирование и государственную аккредитацию вузов. «Российские вузы проверяют и аккредитуют люди, чьи профессиональные качества гораздо ниже, чем у проверяемых», - заявили эксперты «Диссернет».
Напомним, летом этого года Рособрнадзор отозвал госаккредитацию у Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка), которая считается лучшим частным вузом в России. Экспертиза признала учебные программы вуза несоответствующими российским образовательным стандартам.
Сотни российских студентов и преподавателей потребовали расформировать Рособрнадзора и заявили, что «механизмы принятия решений» в ведомстве не являются прозрачными, а критерии экспертной оценки не имеют никакого отношения к качеству образования.
Тогда же «Диссернет» проверил научную работу эксперта Светланы Никоновой, которая подписала заключение по Шанинке, и обнаружил в ней некорректные заимствования. По данным «Диссернета», научная работа эксперта Рособрнадзора на треть состоит из плагиата.