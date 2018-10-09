Группа Bellingcat рассекретила настоящее имя подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля Александра Петрова
Журналистская группа Bellingcat назвала настоящее имя второго подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По данным журналистов, настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин. Он является военным врачом
Журналистская группа Bellingcat назвала настоящее имя второго подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По данным журналистов, настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин. Он является военным врачом. Ранее журналисты выяснили, что подозреваемым Русланом Бошировым является полковник и Герой России Анатолий Чепига.
На основании данных из открытых источников и социальных сетей Bellingcat сообщает, что под именем Александра Петрова в Солсбери приехал военный врач Александр Евгеньевич Мишкин. Как и Анатолий Чепига Александр Мишкин является сотрудником Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ).
По данным расследовательской группы, Александр Мишкин родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга Устьянского района Архангельской области, закончил академию военной медицины. После нескольких лет работы в ГРУ он переехал в Москву, где был залегендирован под именем Александра Петрова.
В 2011- 2018 годах Александр Петров несколько раз посетил Украину, в том числе и вовремя беспорядков на Майдане в Киеве, а также Приднестровье.
До начала сентября 2014 года Петров-Мишкин был зарегистрирован по адресу Хорошевское шоссе, 76Б, где находится штаб-квартира ГРУ. Осенью 2014 года Александр Мишкин и Анатолий Чепига переехали в элитные московские дома и сменили регистрацию.
Напомним, британские власти считают Александр Петрова и Руслана Боширова российскими разведчиками, которые по заданию Кремля отравили ранее осужденного за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Петров и Боширов в интервью телеканалу RT сообщили, что являются «обычными предпринимателями», а не разведчиками, а в Солсбери они приезжали с туристическими целями.