Российских работодателей обяжут следить за микротравмами сотрудников
Работодателям придется вести учет всех синяков, ссадин и других микротравм, а также выяснять и фиксировать обстоятельства, при которых они были получены
Министерство руда разработало поправки в Трудовой кодекс, которые обяжут работодателей следить за травмами своих сотрудников. Работодателям придется вести учет всех синяков, ссадин и других микротравм, а также выяснять и фиксировать обстоятельства, при которых они были получены.
В Минтруда заявили, что такой учет поможет предупредить возникновение несчастных случаев на производстве. Чиновники отметили, что в большинстве случаев микроповреждения возникают из-за нарушений трудового процесса и требований охраны труда, сообщают «Известия».
Согласно действующему законодательству, начальство не обязано следить за небольшими проблемами со здоровьем работника, но должен разбираться с серьезными травмами, поученными на предприятии. В Министерстве труда отметили, что именно микротравмы становятся предвестниками профессиональных заболеваний.
Законопроект предусматривает заявительный характер учета микроповреждений, то есть после обращения самого работника.
Согласно официальной статистике, в 2017 году было зарегистрировано 1595 несчастных случаев на производстве с летальным исходом.