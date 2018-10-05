Руководство ФСИН сообщило о прекращении голодовки Олега Сенцова
О прекращении голодовки Олега Сенцова сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко. Он сообщил, что «лучшие диетологи Москвы» разработали для режиссера специальную диету для безопасного выхода из голодовки
Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку, которую он держал с 14 мая. Акция протеста осужденного длилась 145 дней.
О прекращении голодовки Олега Сенцова сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко. Он сообщил, что «лучшие диетологи Москвы» разработали для режиссера специальную диету для безопасного выхода из голодовки.
Ранее сообщалось, что врачи зафиксировали у Олега Сенцова на фоне голодовки сердечную недостаточность и изменения состава крови. Сам режиссер уже готовился к смерти и составил завещание на свое творчество.
Олег Сенцов был осужден российским судом на 20 лет лишения свободы по обвинению в организации терактов в Крыму. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.