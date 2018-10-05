Госдума разрешит пассажирам сдавать невозвратные авиабилеты
Депутаты озаботились правами авиапассажиров и решили проработать процедуру возврата невозвратных билетов на самолет. Данная мера в первую очередь должна облегчить жизнь пассажирам авиакомпаний-лоукостеров
Депутаты Госдумы озаботились правами авиапассажиров и решили проработать процедуру возврата невозвратных билетов на самолет. Данная мера в первую очередь должна облегчить жизнь пассажирам авиакомпаний-лоукостеров.
Замглавы комитета Госдумы по транспорту и строительству Анатолий Выборный сообщил, что сейчас пассажиры, купившие недорогие авиабилеты по невозвратным тарифам, в случае форс-мажора зачастую не имеют возможности сдать билет и получить назад свои деньги.
В этой связи депутаты в ближайшее время планируют рассмотреть законопроект, который уточняет условия возврата таких билетов, что позволит защитить права пассажиров. Например, получить деньги за сданный невозвратный билет пассажир сможет, если его полет не может состояться по уважительной причине.