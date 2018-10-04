Правоохранительные органы начали закрывать уголовные дела о репостах
Российские правоохранительные органы начали закрывать уголовные дела об экстремизме в интернете после того, как президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении наказания по делам о репостах и лайках
Российские правоохранительные органы начали закрывать уголовные дела об экстремизме в интернете после того, как президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении наказания по делам о репостах и лайках. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что адвокатов организации стали оповещать о закрытии дел.
В своем Telegram-канале Павел Чиков сообщил, что следственные органы Красноярска прекратили уголовное дело против одного из пользователей соцсети, который разместил запрещенный материал. Следователи признали, что обвиняемый разместил на своей странице еще 4 тысячи различных изображений, которые не содержат признаков возбуждения ненависти или вражды. Запрещенные картинки он заимствовал на различных интернет-сайтах, комментариев к ним не оставлял, лайки из его друзей никто не ставил, а между публикациями имелся большой промежуток времени.
Напомним, 3 октября Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о частичной декриминализации 282-й статьи УК РФ об экстремизме в интернете. Согласно законопроекту, уголовная ответственность может наступать, если гражданин размещал экстремистские материалы в интернете более одного раза в течение года.