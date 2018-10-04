КС Ингушетии потребовал проведения референдума о передаче территорий республики Чечне
В решении председателя КС Ингушетии Аюпа Гагиева говорится, что депутаты Народного собрания региона не имеют полномочий рассматривать соглашение об установлении границы с Чечней. Ингушские депутаты считают иначе
Конституционный суд республики Ингушетия потребовал провести референдум по вопросу изменения границы Ингушетии и Чечни.
В решении председателя КС Ингушетии Аюпа Гагиева говорится, что депутаты Народного собрания региона не имеют полномочий рассматривать соглашение об установлении границы с Чечней, сообщает «Интерфакс».
Между тем, депутаты Народного собрания утром 4 октября ратифицировали соглашение о границе с Чечней, в котором речь идет об обмене некоторыми территориями между республиками. Перед голосованием депутаты обратились к жителям Ингушетии и предостерегли их от критики решения о передачи земли Чечне. Народные избранники заявили, что такие решения должны принимать уполномоченные лица, а не рядовые граждане.
В настоящее время в центре Магаса около здания Народного собрания проходит митинг против обмена территориями с соседней Чечней. Участники протестной акции считают, что подлежащие обмену земли неравноценны. По предварительным оценкам, в митинге участвуют около 5 тысяч человек.
Телеканал «Дождь» со ссылкой на главу ингушского отделения «Яблока» Руслана Муцольгова сообщает, что сотрудники полиции открыли стрельбу в воздух на протестном митинге. Также сообщается об эвакуации депутатов из здания регионального парламента.