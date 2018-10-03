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03 октября 13:23
Гудков Дмитрий

Политик

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Подождите радоваться

Подождите радоваться. Путин же не отменяет 282. Он просто создает дымовую завесу.

Что именно сегодня внесено в Госдуму под видом смягчения наказания за «экстремизм»? Поправки в статью 282 (резиновое «Возбуждение ненависти») предполагают следующее: если вы один раз лайкнули смешную картинку – то штраф или 15 суток. В этом смысле стало чуть лучше. А если второй раз в течение года – то прежний механизм с уголовным сроком. Раньше уголовка была уже за первый лайк. Это оттепель?

– Нет. Представьте ситуацию: товарищ майор нашел ваш альбом «ВКонтакте» и сделал два скриншота. По первому он завел административное дело, вы отсидели 15 суток, вышли, и тут – хопа! – появляется второй скриншот (подправить дату, если что, труда не составит). Уголовное дело.

Элементарно, Ватсон!

Кроме того: почему дела по 282 сейчас так популярны? Потому именно на них легко зарабатывать новые звезды на погоны. Ничего не нужно делать, только мемасики в интернете читать. Думаете, товарищ майор откажется от такой возможности? – Специально для него в Уголовном кодексе осталась, например, статья 280 – «Публичные призывы к экстремистской деятельности». Те же лайки и репосты.

А если 280 не хватит – есть, например, 354.1, и там такое: «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично». Еще один тип мыслепреступлений. Ну и, конечно, наше любимое оскорбление чувств верующих.

Подобного законодательного мусора в УК – полным-полно. Просто нужно подождать, через годик-другой посмотреть, куда станут перетекать уголовки.

Потому что главный принцип остается неизменным: силовикам нужны палки.

И исправить эту ситуацию могут только две вещи. Первая, наиболее легкая – отмена всех статей о мыслепреступлениях. Нельзя наказывать за слова – это и моя собственная позиция, и позиция Партии Перемен.

Вторая вещь куда труднее – конституционная реформа с выводом судебной власти из-под контроля президента. Чтобы судьи не назначались им, были независимы и не становились соучастниками репрессий.

А иначе все нынешние поправки так и останутся марафетом, наведенным покойнику перед похоронами.

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