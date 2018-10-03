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Общество
03 октября 06:33

Бывшего главу центра связи ФСИН задержали по подозрению в мошенничестве

Сотрудники ФСБ России задержали бывшего руководителя Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи​ (ГЦИТОиС) ФСИН Игоря Шайкова. Высокопоставленного силовика подозревают в мошенничестве с поставками компьютеров для нужд ведомства

Фото: spb.onk.su

Сотрудники ФСБ России задержали бывшего руководителя Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи​ (ГЦИТОиС) ФСИН Игоря Шайкова. Высокопоставленного силовика подозревают в мошенничестве с поставками компьютеров для нужд ведомства.

Также сообщается о принудительном приводе на допрос бывшего заместителя начальника ГЦИТОиС Павла Щетинина, который долгое время уклонялся от явки к следователю.

Игорь Щетинин проходит по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Данное дело было возбуждено по факту хищения 160,3 млн рублей, выделенных из бюджета в рамках гособоронзаказа на 2015 год на нужды ФСИН России.

Павел Щетинин сообщил РБК, что речь идет о закупке в 2015 году компьютеров «защищенного исполнения» для обработки секретных данных в системе ФСИН. Бывший сотрудник ГЦИТОиС отметил, что этот контракт он не подписывал и вообще был отстранен от должности.

В поставленных компьютерах отсутствовали CD-Rom и генераторы подавления шума, так как они не были предусмотрены техническим заданием, которое составили специалисты новосибирского филиала ГЦИТОиС, рассказал Щетинин. По его мнению, данный хозяйственный спор должен решаться в арбитражном суде, а не уголовном.

«Компьютеры были поставлены, все соответствовало условиям госконтракта, и непонятно, почему в деле фигурируют 160,3 млн руб., то есть вся сумма», - добавил Павел Щетинин.

Павел Щетинин и Игорь Шайков считают, что их уголовное преследование было инициировано руководством ФСИН. С ними согласен и основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. По его мнению, задержание бывших руководителей ГЦИТОиС является местью за их отказ участвовать в коррупционных схемах.

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