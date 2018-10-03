Минстрой предложил мотивировать граждан к сортировке отходов скидкой на вывоз мусора
Андрей Чибис считает, что граждане должны сами сортировать свой мусор, а для получения скидки на вывоз отходов на раздельный сбор мусора должны перейти все жильцы дома
Министерство строительства и ЖКХ предложило стимулировать россиян к сортировке мусора скидками на оплату вывоза отходов.
Замглавы ведомства Андрей Чибис считает, что граждане в идеале должны сами сортировать свой мусор и выбрасывать его в разные контейнеры. В качестве мотивации чиновник предложил ввести скидки на вывоз бытовых отходов для домов, жильцы которых самостоятельно отделяют пищевые отходы от пластика, картона, алюминия и т.д.
«Дифференцированные тарифы могут появиться с нового года, мы прописали для этого законодательную базу», - заявил г-н Чибис, слова которого приводят «Известия».
Для получения скидки на вывоз отходов на раздельный сбор мусора должны перейти все жильцы дома. Сама скидка может составить 15-50%.