Прокуратура предложила отменить уголовное наказание за использование «шпионских устройств»
Ведомство Юрия Чайки предложило заменить уголовную ответственность на административную, либо в некоторых случаях ограничиваться лишь изъятием такой техники
Генпрокуратура выступила против уголовной ответственности за использование «шпионской техники» без преступного умысла. Ведомство Юрия Чайки предложило заменить уголовную ответственность на административную, либо в некоторых случаях ограничиваться лишь изъятием такой техники.
Позиция генпрокуратуры основывается на том, что в большинстве случаев приобретение гражданами «шпионской техники» не несет общественной опасности.
«Нужно ограничиваться какими-то другими мерами - может быть, это изъятие, может быть, административные какие-то вещи, но вряд ли уголовное преследование», - заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
В прокуратуре привели статистику, согласно которой правоохранительные органы за два года возбудили 765 уголовных дел по факту незаконного оборота специальных устройств для негласного получения информации (шпионские устройства). Причем в 2017 году рост числа таких дел составил 31%.
Между тем, руководство ФСБ отклонило поправки в закон о шпионской технике, которые уточняют данное понятие. Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий предлагала отделить шпионскую технику от обычной бытовой электроники, что позволило бы сократить число уголовных дел в отношении рядовых граждан.
Напомним, власти обещали смягчить закон о шпионских устройствах еще в 2017 году после истории с курганским фермером. Мужчина приобрел GPS-трекера, чтобы следить за своим теленком, но против него было возбуждено уголовное дело. Ответственности фермеру удалось избежать благодаря тому, что журналисты рассказали об этом деле президенту Владимиру Путину. В итоге дело закрыли, а фермеру принесли извинения.