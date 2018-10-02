Генпрокуратура вынесла главе ФСИН два представления из-за пыток заключенных
Официальный представитель Генпрокуратуры сообщил, что в настоящее время в отношении сотрудников ФСИН возбуждено 20 уголовных дел о превышении должностных полномочий
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Генеральная прокуратура РФ вынесла два представления главе ФСИН Геннадию Корниенко по факту жестокого обращения с заключенными.
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что в настоящее время в отношении сотрудников ФСИН возбуждено 20 уголовных дел о превышении должностных полномочий. Дела возбуждены по фактам издевательств над заключенными.
По данным «Интерфакса», дела возбуждены в отношении сотрудников управлений ФСИН республик Коми, Марий Эл, Мордовии, Брянской, Калининградской, Оренбургской и Ярославской областей.
Генпрокурор Юрий Чайка также заявил о необходимости привлечь к ответственности следователей, которые ранее вынесли постановления об отказе в возбуждении дел по фактам издевательств над арестантами.