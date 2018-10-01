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01 октября 14:48

В Генпрокуратуре насчитали ноль уголовных дел за «лайки» в интернете

Генпрокуратура РФ сообщила, что правоохранительные органы страны не возбудили ни одного уголовного дела по факту «лайков» экстремистских материалов в социальных сетях

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что правоохранительные органы страны не возбудили ни одного уголовного дела по факту «лайков» экстремистских материалов в социальных сетях.

Представитель ведомства призвал отделять уголовные дела, возбужденные из-за репостов, и уголовные дела за «лайки».  «Вот тут надо разделять: за репосты есть [уголовные дела], потому что репосты — это размещение информации, а за лайки нет ни одного уголовного дела», - отметил Александр Куренной, слова которого приводит РИА Новости.

Представитель Генпрокуратуры добавил, что в 2018 году из 762 возбужденных уголовных дел на дела об экстремизме в интернете приходится 571 дело.

Александр Куренной со своей стороны выразил надежду на снижение числа уголовных дел об экстремизме в интернете после принятия постановления пленума Верховного суда РФ. Напомним, ВС РФ обязал суды при вынесении решение по делам о репостах учитывать умысел и степень общественной опасности.

Между тем, портал Znak.com отмечает, что в российской головной практике имеется один случай возбуждения дела за «лайк», а не репост. Летом этого года было возбуждено дело против врача из города Советская Гавань Хабаровского края. Поводом для возбуждения дела стал «лайк», точнее «класс» в соцсети «Одноклассники» картинке с осуждением участия россиян в войне на востоке Украины.

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