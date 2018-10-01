Житель Асбеста нашел на помойке полицейский архив с секретными документами
Житель Урала рассказал в соцсети «Одноклассники», что в документах 20-летней давности есть персональные данные полицейских, оперативные данные, различные ведомственные приказы и данные по уголовным делам
Житель города Асбест Свердловской области нашел на мусорке во дворе документы из архива местной полиции. Важные бумаги мужчина обнаружил, когда выносил мусор.
Житель Урала рассказал в соцсети «Одноклассники», что в документах 20-летней давности есть персональные данные полицейских, оперативные данные, различные ведомственные приказы и данные по уголовным делам. При этом некоторые бумаги имеют гриф «секретно».
Мужчина забрал с помойки документы и попытался сообщить о находке руководителю полиции Асбеста, но тот к телефону не подошел.
В Главном управлении МВД по Свердловской области порталу «Ura.ru» сообщили, что в курсе событий и пообещали разобраться, каким образом архивные документы, в том числе и секретные, оказались на помойке. Полицейским, которые это допустили, грозит увольнение из органов.