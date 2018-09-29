Сотрудников российской полиции застрахуют на 1,8 трлн рублей
Руководство Министерства внутренних дел РФ застрахует жизнь и здоровье личного состава на 1,896 трлн рублей. Госконтракт подписан с компанией «ВТБ Страхование», как с единственным страховщиком. Ранее страхованием полицейских занималось Центральное страховое общество
Руководство Министерства внутренних дел РФ застрахует жизнь и здоровье личного состава на 1,896 трлн рублей. Госконтракт подписан с компанией «ВТБ Страхование», как с единственным страховщиком. Ранее страхованием полицейских занималось Центральное страховое общество, но в мае этого года компания была лишена лицензии.
Напомним, в декабре 2017 года Центральное страховое общество выиграло контракт на 13,7 млрд рублей, в соответствии с котором компания должна была страховать жизнь и здоровье сотрудников МВД России до 2019 года. Теперь этим займется «ВТБ Страхование».
«ВТБ Страхование» получит из федерального бюджета 11,2 млрд рублей – остатки от расторгнутого контракта с Центральным страховым обществом, сообщает РБК.
Согласно контракту, застрахованы будут должностные лица МВД, рядовые сотрудник и уже уволенные со службы «до истечения одного года после ее окончания по страховым случаям». В случае гибели, получения инвалидности, увечья или ранения во время исполнения должностных обязанностей семьи полицейского смогут рассчитывать на сумму от 64 тысяч рублей (увечье) до 2,56 млн рублей (гибель сотрудника).
Сейчас предельная численность сотрудников МВД России составляет 894 871 человек. С учетом максимальной суммы выплаты по страховке в размере 2,6 млн рублей, все сотрудники полиции будут застрахованы на общую сумму более 1,8 трлн рублей.