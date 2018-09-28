В России с Нового года в несколько раз вырастут тарифы на вывоз мусора
В России с нового года в несколько раз увеличатся тарифы на вывоз мусора. После изменения параметров расчета стоимость этой услуги на семью может возрасти до 13 тысяч рублей. Теперь рассчитывать размер оплаты будут не по квадратным метрам, а по числу проживающих в квартире или доме людей
В России с нового года в несколько раз увеличатся тарифы на вывоз мусора. После изменения параметров расчета стоимость этой услуги на семью может возрасти до 13 тысяч рублей.
Сейчас плата за вывоз мусора включена в строку «Содержание и ремонт жилого помещения» в коммунальных квитанциях. Сумма рассчитывалась по квадратным метрам жилплощади.
В 2019 году вводится новый порядок расчета - по числу проживающих людей (для жилых помещений) и учащихся и работающих (для учреждений и предприятий). Вывоз мусора будет идти отдельной строкой.
Стоимость услуги будет зависеть от норматива накопления мусора на одного человека, который устанавливают муниципальные власти, и от тарифа на вывоз 1 кг мусора, который устанавливает региональный оператор, сообщает «Московский комсомолец».
Сейчас в регионах установлены разные нормативы накопления отходов, поскольку одинаковые организации не всегда производят равнозначные объемы мусора. Например, детсады на Камчатке выбрасывают 186 кг мусора в год на одного ребенка, а в Ленобласти - всего 43,5 кг.
Нормативы накопления мусора определяются с учетом измерений объемов отходов, которые набирались на контейнерных площадках отдельно взятых объектов. При этом эксперты считают, что по факту расчеты производились «на глазок», поэтому по регионам и существует такая разница.
Теперь власти решили сделать тарифы на вывоз мусора более справедливыми. В частности, рассчитывать плату не по квадратным метрам жилья, а по числу проживающих там людей, ведь один человек производит намного меньше мусора, чем семья из четырех человек.
Эксперты говорят, что со вступлением в силу новых правил размер платы за вывоз мусора увеличится в несколько раз. Например, в Красноярском крае прогнозный платеж на семью из трех человек составляет 13 тысяч рублей вместо нынешних 230 рублей.