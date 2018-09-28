Экс-глава ФСО съездил на лечение в Швейцарию под чужим именем. Он находится в санкционном списке
Бывшего директора Федеральной службы охраны уличили в поездке в Швейцарию на лечение, когда он уже находился в санкционном списке. Поездка состоялась в 2014 году, когда г-н Муров еще возглавлял силовое ведомство
Бывшего директора Федеральной службы охраны (ФСО) Евгения Мурова уличили в поездке в Швейцарию на лечение, когда он уже находился в санкционном списке. Поездка состоялась в 2014 году, когда г-н Муров еще возглавлял силовое ведомство.
Telegram-канал «Незыгарь» сообщает, что фигурант санкционного списка Евгений Муров ездил в Швейцарию под чужим именем. Видному силовику выдали загранпаспорт на имя Аркадия Петровича Иванова.
Напомним, Евгений Муров покинул должность главы ФСО в мае 2016 года по собственному желанию. Его место занял Дмитрий Кочнев, который до этого возглавлял службу безопасности президента РФ.