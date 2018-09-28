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28 сентября 07:33

Дорожные камеры научатся штрафовать автомобили с закрытыми номерами

Российские дорожные камеры в скором будущем смогут штрафовать автомобили с закрытыми номерами. Новая система будет идентифицировать транспортные средства по модели, типу и цвету кузова

Российские дорожные камеры в скором будущем смогут штрафовать автомобили с закрытыми номерами. Новая система будет идентифицировать транспортные средства по модели, типу и цвету кузова.

Сейчас власти проводят эксперимент по внедрению в дорожную инфраструктуру нейросеть, основанную на военных технологиях. Данная система сможет идентифицировать автомобили с подменными и закрытыми номерами или даже вовсе без номеров. Система будет фиксировать нарушителей правил дорожного движения, вычислять их и штрафовать.

Разработчики говорят, что скрыться от штрафов водителям-нарушителям не помогут ни магнитные рамки, ни налипший на номера снег, ни затертые буквы или цифры госномера.

«Надо посмотреть, насколько оптика, камеры, радары позволяют получать необходимую информацию. Я думаю, что нужно пару месяцев для принятия решения. Пока алгоритм нам кажется очень хорошим», - заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводит «КоммерсантЪ».

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