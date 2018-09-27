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27 сентября 19:34
Ларин Александр

Журналист и литератор. Автор книг, рассказов и эссе.

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Партийная кличка «Честный»

Подошел один наш активный мужик на работе и предложил шепотом вступить в партию.

– В какую?! – испугался я.

– Странный вопрос, – недовольно заметил он. – Естественно, в главную, правящую. Мы же все-таки государственная организация.

Я, понятно, начал отказываться: – Да я как-то с партийной деятельностью еще лет тридцать назад завязал. Нафига мне снова все эти партсобрания, агитация с пропагандой, лозунги?! – у меня уже такой прыти нету.

Он (нахмуренно): – Партия сейчас в сложном положении, вы же в курсе итогов выборов в некоторых регионах? – Ну да, слышал об этом их фиаско…

– А я знаю, что вы человек неравнодушный, готовый помочь государству в трудную минуту… Такие, как вы, должны подставить партии плечо.

– Да какой прок от моего плеча!? – удивился я. – Я человек маленький, не медийный, надо знаменитостей наших привлекать, певцов, актеров, толстосумов…

– Они и так уже там, а нам нужны теперь именно простые люди, чтобы показать, что народ от нас не отвернулся…

– Так выборы-то уже показали? – вырвалось у меня.

– Это всё временные трудности, – строго сказал он, – надо смотреть в будущее. Вы читали программу партии? Там все четко расписано. Прочтите, вам наверняка понравится…

– Хорошо, – пообещал я. – Сегодня же ночью ознакомлюсь.

– Ну, давайте, решайтесь! – настаивал он. – Вы все-таки и о своем будущем должны подумать. Одно дело, когда вы с партией власти стареть будете, а другое – как обычный бедняк-пенсионер…

Это был уже сильный аргумент, и я сдался. – Ну, хорошо. Если это действительно партии нужно… Но только у меня одна просьба – принять меня туда под псевдонимом…

– Как это под псевдонимом?! – изумился он. – Зачем?!

– Ну, вообще-то благие дела не любят огласки, – заюлил я. – А потом, знаете, родственники, дружки на смех меня поднимут, решат, что я в маразм впал… А с партийной кличкой всё будет по-тихому.

– Ну, не знаю, – замялся он. – У нас таких прецедентов не было…

– Как же не было?! – воскликнул я. – Все наши великие партийные вожди раньше с псевдонимами были: Ленин, Сталин, Троцкий, он же Бронштейн…

– Нашли с кого пример брать! – буркнул он. – Это уже явно отжившая практика. Нам скрывать нечего – ни фамилий, ни богатств… Наша партия – самая честная, мы не врём своим избирателям в отличие от других, поэтому и возникают проблемы...

– А без псевдонима я не согласен, – упрямился я.

– Ну и какой же вы себе псевдоним возьмете? – спросил раздраженно он.

Я задумался. В моем мозгу начали вспыхивать известные литературные имена-псевдонимы: Максим Горький, Демьян Бедный, Андрей Белый, Саша Черный… И тут – осенило. – Да вот хотя бы Честный… Как партия.

Он (помедлив): – Ну что ж… неплохой выбор. Я посоветуюсь с начальством, может, они и сделают для вас исключение. Пусть хотя бы один такой у нас будет…

Так что вскоре я буду еще, наверное, и Саша Честный.

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