Иркутские депутаты попросили спикера Госдумы отменить пенсионную реформу
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области направили обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с требованием отменить повышение пенсионного возраста
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области направили обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с требованием отменить повышение пенсионного возраста. В четверг, 27 сентября, соответствующий законопроект был принят нижней палатой парламента в окончательном чтении.
Обращение на имя Вячеслава Володина подписали 24 депутата Иркутского ЗакСа. Народные избранники акже потребовали от своего спикера Сергея Соколова («Единая Россия») провести внеочередную сессию, чтобы дать официальную оценку пенсионной реформе, сообщает «Тайга.Инфо».
27 сентября Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В ближайшее время документ будет рассмотрен в Совете Федерации.