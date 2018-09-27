Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста
Государственная дума России приняла в окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Законопроект был принят с учетом поправок, подготовленных президентом Владимиром Путиным
Государственная дума России приняла в окончательном чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Законопроект был принят с учетом поправок, подготовленных президентом Владимиром Путиным.
Основная поправка касается возраста выхода на пенсию российских женщин. Правительство предлагало увеличить пенсионный возраст для женщин с нынешних 55 до 63 лет, а президент – до 60 лет.
Возраст выхода на пенсию для мужчин остался неизменным – 65 лет (сейчас 60 лет).
Переходный период, во время которого постепенно будет увеличиваться возраст выхода на пенсию, продлится до 2028 года. До этого времени пенсионные льготы будут сохранены в границах прежнего пенсионного возраста.
Также вводится понятие «предпенсионный возраст» - с 60 лет для мужчин и с 55 лет для женщин. Ранее Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за увольнение или отказ в приеме на работу граждан предпенсионного возраста.