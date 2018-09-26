Авиакомпания «Аэрофлот» включила в «черный список» первых трех пассажиров
Напомним, с 1 июня 2018 года российские авиакомпании могут официально составлять «черные списки» пассажиров. Фигуранты этого списка не смогут в течение года пользоваться услугами той или иной авиакомпании
Авиакомпания «Аэрофлот» приступила к формированию «черного списка» пассажиров. В него пока включили трех человек, которые во время полета нарушали требования безопасности.
Глава авиакомпании Виталий Савельев сообщил «Интерфаксу», что два пассажира попали в «черный список» после дебоша на рейсе Москва – Алма-Ата. Они также понесли административное наказание.
Третий пассажир не только попал в «черный список», но и стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Пассажир во время полета дебоширил и оскорблял членов экипажа.
Напомним, с 1 июня 2018 года российские авиакомпании могут официально составлять «черные списки» пассажиров. Фигуранты этого списка не смогут в течение года пользоваться услугами той или иной авиакомпании.