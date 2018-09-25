Вырос мак на огороде – посчитай дни на свободе
Незнание субкультур не освобождает садовода от уголовной ответственности. Примерно так можно охарактеризовать недавний обвинительный приговор ветерану труда из Перми Игорю Трошеву
Не убрал сорняк – виновен
Нечасто судебный процесс по статьям с небольшими сроками вызывает такой резонанс, как недавняя история из Перми, где суд вынес обвинительный приговор ветерану труда из-за выросшего на его участке мака.
64-летнего Игоря Трошева признали виновным в культивировании наркотического растения из-за того, что он якобы выращивал мак, который, по словам осужденного взялся непонятно откуда.
В итоге пенсионер получил год условно фактически за то, что был слишком невнимателен к тому, что росло в его огороде.
Расплакавшись прямо в зале суда, Игорь Трошев сказал, что стал заложником обстоятельств. В ответ на обвинение разводил руками: «Да зачем мне их было культивировать? Я их не пропалывал, не поливал. Не знаю, откуда взялся этот мак. Я эти кусты сорняками считал».
В общем-то, эти слова подтвердил и приглашенный на суд эксперт-биолог, по фотоматериалам пояснивший, что кусты мака растут хаотично и явно за ними никто не ухаживал.
Но, как с сожалением сказал адвокат Трошева Егор Михайлов, следствие настояло на своей версии, по которой ветеран засеял мак сам. При этом ни он, ни кто-то из его близких не являются наркозависимыми.
Сторона обвинения настаивает на том, что приговор был вынесен вполне обоснованно, напоминая, что с земельного участка подсудимого было изъято правоохранительными органами 467 кустов выросшего мака, всего около 4 килограммов растений. При этом раньше Трошева сотрудники полиции вроде как предупреждали, чтобы он сам уничтожил посадки мака, но он этого не сделал. В этой истории немаловажен то факт, что в ходе экспертизы было установлено - этот вид мака действительно является опийным, но разводится только при специальном уходе, а самостоятельное произрастание его в уральской климатической зоне невозможно.
Само дело и обвинительный приговор уже вызвали в обществе серьезный резонанс и дискуссии на тему того, где грань между случайно выросшим сорняком, злым умыслом и стоит ли правоохранительной системе быть столь категоричной со всеми подряд?
В Госдуме уже назвали приговор Трошеву «позорным» и призвали силовиков его отменить. Депутат Михаил Емельянов назвал решение суда «вопиющим» и даже предложил уволить следователей по данному делу, пояснив, что еще «нужно доказать умысел, что пенсионер выращивал мак на продажу. Я так понимаю, этого не было сделано, а было обвинение по факту того, на огороде нашли мак. Это проблема правоприменения и тупости наших правоохранительных органов, недостаточной квалификации».
А другой депутат Государственной Думы, бывший мэр Перми Игорь Сапко даже специально прилетал в Пермь, чтобы встретиться с пенсионером Игорем Трошевым, чтобы на месте попробовать разобраться в ситуации, которую, по правде говоря, можно было и не создавать.
Давайте же мы вместе попробуем разобраться, на чем, собственно, жиждятся подобные уголовные дела и правда ли, что даже случайное попадание в наш огород зерен мака может привести к печальным последствиям?
Непонятная и опасная красота
На самом деле сегодня мак на участках садоводов встретишь редко. В основном – от греха подальше. Другое дело, за что такая обструкция этому красивому цветку?
Дело в том, что несмотря на то, что маковые растения делятся на целую кучу сортов, в любом из них есть содержание наркотических средств. И по закону в частном порядке его нельзя выращивать ни для красоты, ни для кулинарных целей, ни для косметических.
Например, летом этого года в Курганской области против селянки было возбуждено уголовное дело по факту незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства. По версии следствия, пенсионерка выращивала на своем участке мак, чем нарушила закон. Сама обвиняемая заверила, что выращивала мак в кулинарных целях. Тем не менее, женщине грозит до двух лет лишения свободы.
При этом люди, все-таки, порой попадают в неприятные ситуации. Причем, не по своей вине. Например, нередко садоводов вводят в заблуждение продавцы специализированных магазинов и фирм, которые продают семена якобы декоративного мака и при этом уверяют покупателей, что этот вид сажать можно.
В законе на самом деле запрещены к посеву не все виды мака. Например, там прямо указано табу на снотворный, щетинконосный и прицветниковый мак. Однако, это не все. Даже на те виды, которые в законе не прописаны, есть ограничения. Например, по диаметру так называемой «коробочки».
Обычно мелкие эпизоды с дачниками регулируют на месте участковые (там, где они действительно работают) и советуют им вырвать маковые кусты от греха подальше. Если не послушаться, можно получить штраф. А если и это не подействовало – дальше уже и уголовное дело могут завести.
Именно так и случилось с пермяком Трошевым, где следствие напирало на то, что подсудимому были сделаны предупреждения убрать кусты мака, но он этого не сделал.
То что эта тема актуально, можно хорошо понять по активности интерет пользователей. Сегодня соцсети и форумы заполнены комментариями садоводов на тему мака.
«Мне очень нравится этот цветок, но садить боюсь. У моей соседки полицейские нашли несколько кусток, которые вырвали, а потом ее еще много раз вызывали в прокуратуру», – беспокоится одна из дачниц.
Специалисты на это говорят так – российские законы весьма неоднозначны и пограничны. Можно ситуацию повернуть и так и этак. Поэтому если какие-то виды мака запрещены к посеву, а человек малоопытен – лучше вообще с маком не связываться. Может выйти себе дороже.
Причем, порой может доходить до абсурда. Жили-были две соседки-огородницы, однажды поссорились и одна из них, зная, что у другой на участке растет мак для собственных кулинарных нужд, вызвала полицию. Ну, и дальше по накатанной следователями дорожке.
В 2004 году правительство РФ во главе с тогда еще Михаилом Фрадковым выпустило постановление о запрещении культивирования на территории России растений, содержащих наркотические вещества, среди которых есть и так называемый опийный мак. Есть соответствующая статья за номером 231 и в УК РФ, предусматривающая лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Следует заметить, что «крупность» размера определяется все тем же списком, утверждаемым Правительством РФ. Для опийного и других запрещенных видов мака – от 10 растений. Вот таким образом мак официально стал вне закона.
Хотя у многих россиян постарше, мак связан с милой сердцу ностальгией. «С детства у меня осталось в памяти, как на поле с пшеницей рос красный мак и васильки синие – какая красота! – пишет пользователей соцсетей. – Мы, дети, плели веночки себе из того же мака, васильков, ромашек, вплетали колоски пшеницы... И кто знал, что уже наши детки будут плести веночки только из одуванчиков. Ну, а пироги, вернее булочки, только магазинные и покупной мак почему-то почти всегда горьковатый».
«Всегда восхищалась в мае когда проезжаешь по селам - крупные кусты крупных ярких цветов мака! – пишет другая россиянка. – К чему все эти запреты? Помню, как проезжали мы по Чехии, а там целые поля маков, хмеля. Никакой охраны – цивилизация!».
Огород как повод привлечь
Страшных историй о том, как шьют уголовку незадачливым садоводам, у которых разрослись запрещенные растения, немало. В Краснодарском крае оперативники изъяли у гражданина кактус лофофора, заподозрив в «культивировании растения, содержащего наркотические вещества». В Самарской области присудили 3 года 6 месяцев лишения свободы условно, дачнику, который бережно растил на приусадебном участке кусты конопли. На той же конопле погорел житель Старицкого района Тверской области, за что ему впаяли 3 года в колонии общего режима.
Посетитель одного из форумов Александр рассказывал о своей бабушке из деревни, в огороде которой правоохранители в ходе рейда обнаружили «6 кустов чахлого мака», после чего составили протокол, а потом бабуле пришло извещение о возбуждении уголовного дела…
Чаще всего запретные грядки обнаруживают участковые, которым настучали соседи либо прохожие с обостренным чувством законности, – рассказывает бывший прокурор, а ныне председатель Коллегии адвокатов «Павлович и партнеры» Олег Павлович. – Еще дачнику могут нанести визит сотрудники Госнаркоконтроля, если пойманный наркоман раскололся, в каком огороде рвал сырье».
Чтобы вас не взяли на испуг, запомните главное – говорят специалисты: в законодательство внесли поправки, благодаря которым уголовная ответственность сейчас наступает только за культивирование «наркосодержащих» растений в крупном или особо крупном размере. И здесь главное слово даже не «размер» – а «культивирование». То есть, то, что выращено вашими руками. Если выросло само – вы не виноваты.
Видимо, так думал и пермский ветеран Трошев – да просчитался. Несмотря даже на показания в суде эксперта, утверждающего, что кусты растут хаотично. Ну, вроде как сами по себе.
В случаях, когда на огороде обнаруживается небольшое количество кустов запрещенных растений, садоводу может грозить лишь административка – штраф до 4 тыс. рублей или 15 суток ареста.
Другое дело, как на практике отличить наркоопасный мак от декоративного и не стать фигурантом уголовного дела? Ведь, как говорится, незнание того, что растет у тебя в огороде, от ответственности не освобождает.
Например, на участке у пенсионерки из Красноярского края стражи порядка нашли 19 кустов мака. Теперь бабуле светит два года колонии. В отношении нее возбудили дело по статье «незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Не означает ли это, что такое может грозить любому дачнику, у которого на участке обнаружат мак?
Адвокат Сурен Аванесян дает такую раскладку: «Уголовная ответственность по данной статье наступает независимо от цели выращивания этих растений. Сам по себе перечень растений, за культивирование которых наступает уголовная ответственность, утверждается постановлением правительства, в том числе в данном случае уголовная ответственность наступает за культивирование мака снотворного и другие виды мака, этого самого рода, содержащие наркотические средства. То есть если культивируемый мак являлся представителем этого вида маков, тогда независимо от целей выращивания наступает уголовная ответственность».
Подобные случаи не редкость и только самая их малость доходит до ушей общественности, как это было в истории пермяка Трошева.
Вот что рассказывал журналист из Красноярска Павел Стабров: «Я вырос в деревне, в детстве у бабушки на огороде всегда рос мак. С ним мы пекли булочки, хлеб, рулеты, сдобу и прочие вкусности. Сейчас это перешло какие-то странные границы. Десятками килограммов героина присылают фурами из Средней Азии – и на их фоне уголовное дело за19 жалких кустиков мака на огороде у старушки – это что-то с чем-то…».
По мнению специалистов, следы опия найдутся при проверке любого мака, даже суперочищенного. Тысячные доли грамма можно найти в сушках, рулетах и другой выпечке с маком, продающейся в продовольственных магазинах.
7 июля 2015 года, воронежский суд вынес решение по громкому делу о пищевом маке. Члены семьи Полухиных, которые владели рестораном, где продавались булочки с маком, получили реальные сроки заключения за торговлю наркотиками. Несмотря на большую шумиху вокруг этого дела супругов признали виновными в незаконном сбыте наркотических средств и осудили на восемь с лишним лет каждого.
Привлек за мак – получил «палочку и галочку»
Порой стражи порядка сами не сильно разбираются в разновидностях запрещенных и разрешенных растений и действуют по принципу – все под корень. «Посадили мы немного мака на дачном участке – супруга очень любит эти красивые цветы, а я обожаю булочку с маком, – пишет очередной пользователь соцсетей. – Но вскоре к нам пожаловал участковый и заставил нас все выкорчевать. На наши возражения, что мы покупали семена в официальном магазине, он ответил примерно так: буду я разбираться – запрещенный у вас мак или разрешенный, лучше все убрать, чем потом начальство скажет, что я наркоманов у себя на участке развел».
Скажете – дебилизм? Возможно. Но, наверное, лучше уж такой – чем тот, который приключился в истории с пермским ветераном Трошевым. Тут можно кучу вопросов задавать.
Во-первых, где был местный участковый, который просто не мог не заметить заявленные обвинением четыреста с лишним кусток мака? Лучше бы уж он по-дебильному вырвал их, погрозил пенсионеру пальчиком – да на том бы дело и закончилось.
Во-вторых, даже полицейские, по долгу службы имеющие дело с наркотиками, не способны самостоятельно отличить запрещенный мак от разрешенного с достоверностью сто процентов. Для этого нужен специалист-биолог. Он же необходим и для того, чтобы сказать – дикое в данном случае это растение или выращенное человеком. Эксперт на суде по Трошеву сказал, что растет хаотично. То есть, фактически без участия человеческого труда. Почему СУД не принял это во внимание?
Почему мимо этого прошло обвинение – здесь более-менее понятно. «Палочную» систему еще никто не отменял – а в случае с Трошевым вообще не дело, а лакомый кусочек. Вся «фактура» в наличии.
Есть и в третьих. Если правоохранители изначально видели в огороде ветерана признаки преступления, почему никто не провел его профилактику, о которой трубят часто и на самых верхах. Мол, не так важно раскрыть преступление, как его предупредить.
А в нашей истории такое ощущение, что правоохранители сами выжидали, пока на огороде Трошева не подрастут кусты мака до нужного размера и количества – а потом бац, и следователи в дамках. За бумажками не видно, старик там больной или не старик, и как он ухаживает за участком. В бумажках черным по белому – наркотическое растение в крупном размере. Преступление раскрыто, преступник изобличен и наказан. Всем следакам по «серьгам», статистику – в доклад для начальства.
А ведь еще совсем недавно буквально на волоске висела судьба самого главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, слухи об отставке которого кто только не муссировал. Но обошлось, кто то скажет – пронесло. Возможно, покаялся главный следователь за грехи своих подчиненных, обещался исправиться и, главное, развернуть систему лицом к людям.
И ведь самое время. В судах рассматривают дела одно позорней другого – и большинство с обвинительными приговорами. Так скоро будут арестовывать за выращивание на участке картофеля с целью самогоноварения. С таким-то следствием, как в случае с пермским ветераном Игорем Трошевым, возможно все.