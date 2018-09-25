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25 сентября 17:15

Экипаж сбитого в Сирии самолета Ил-20 представят к награде посмертно

Министерство обороны представило к награждению посмертно Орденами мужества членов экипажа Ил-20, который был сбит в Сирии. Кроме того, семьям погибших военнослужащих будет оказана всесторонняя поддержка

Министерство обороны РФ представило к награждению посмертно Орденами мужества членов экипажа Ил-20, который был сбит в Сирии. В оборонном ведомстве сообщили, что семьям погибших военнослужащих будет оказана всесторонняя поддержка.

Погибшие будут награждены за «самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач» в Сирии.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в Сирии недалеко от авиабазы Хмеймим. По данным Минобороны РФ, самолет сбили сирийские ПВО, которые отражали воздушные удары израильских ВВС.

Российские власти обвинили израильских летчиков в преступной халатности и провокации, так как они заблаговременно не предупредили россиян об атаке.

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