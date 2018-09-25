Экипаж сбитого в Сирии самолета Ил-20 представят к награде посмертно
Министерство обороны представило к награждению посмертно Орденами мужества членов экипажа Ил-20, который был сбит в Сирии. Кроме того, семьям погибших военнослужащих будет оказана всесторонняя поддержка
Министерство обороны РФ представило к награждению посмертно Орденами мужества членов экипажа Ил-20, который был сбит в Сирии. В оборонном ведомстве сообщили, что семьям погибших военнослужащих будет оказана всесторонняя поддержка.
Погибшие будут награждены за «самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач» в Сирии.
Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит в Сирии недалеко от авиабазы Хмеймим. По данным Минобороны РФ, самолет сбили сирийские ПВО, которые отражали воздушные удары израильских ВВС.
Российские власти обвинили израильских летчиков в преступной халатности и провокации, так как они заблаговременно не предупредили россиян об атаке.